قفزت عملة "بيتكوين" اليوم الثلاثاء إلى مستويات لم تشهدها منذ الصيف الماضي، مواصلة ارتفاعها من يوم أمس الاثنين، وسط مخاوف المستثمرين من بيانات التضخم الأخيرة.

وارتفعت أكبر عملة مشفرة بنحو 17% إلى 26.015.47 دولاراً، خلال آخر 24 ساعة، متجاوزة المستوى الذي يراقبه المحللون الفنيون عند 25200 دولار كمستوى رئيسي، فيما أضافت عملة "إيثر" 10% إلى قيمتها لتتداول عند 1.753.24 دولار.

ومنذ يوم الجمعة الماضي، ارتفعت عملة بيتكوين بحوالي 28.5%، عندما أغلق المنظمون بنك "سيليكون فالي"، و59% في عام 2023. فيما اكتسبت عملة إيثر 20% منذ يوم الجمعة و45% منذ بداية العام حتى تاريخه، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وتزامنت القفزة مع أحدث قراءة لمؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، والتي أظهرت زيادة بنسبة 0.4% في فبراير عن يناير، مطابقة لتقديرات الاقتصاديين في استطلاع "داو جونز". وأظهر مؤشر "CPI" الأساسي، والذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، زيادة شهرية أعلى بقليل من توقعات الاقتصاديين، وتغيراً سنوياً بما يتماشى مع التوقعات.

وتعافت أسعار العملات المشفرة بشكل كبير منذ أواخر الأسبوع الماضي، مع تقلب معنويات السوق 180 درجة بعد أن دعم المنظمون الأميركيون مودعي بنك وادي السيليكون وبنك "سيغنيتشر". وقد أدى ذلك ببعض المستثمرين إلى التكهن بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون أقل جرأة في رفع أسعار الفائدة.

وعلى الرغم من أن عملة بيتكوين لم يتم تداولها بشكل وثيق مع الأسهم كما كان الحال في معظم عام 2022، إلا أن سعره لا يزال مدفوعاً إلى حد كبير ببيانات الاقتصاد الكلي ويتوقع بعض المحللين أن يشهدوا عائداً أكبر لهذا الارتباط، حتى مع الأحداث الخاصة التي تقود الكثير من الحركة في عام 2023.