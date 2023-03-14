وكالات: أفادت تقارير اعلامية بوقوع حادث تصادم بين طائرتين روسية وأميركية.



ونقلت قناة الجزيرة عن مسؤول في وزارة الدفاع الاميركية «الپنتاغون» تأكيده وقوع «حادثة تصادم بين مقاتلة روسية ومسيرة أميركية من طراز MQ9 فوق البحر الأسود»، أدت إلى فقدان المسيرة الأميركية.



وقال ان التصادم وقع بعد تعقب مقاتلتين روسيتين المسيرة الأميركية بطريقة غير مهنية أو آمنة وأنها كانت تنفذ عمليات استطلاع في المنطقة.



بدورها، نقلت وكالة فرانس برس عن مصدرين غربيين تعرض طائرة مسيرة من طراز ريبر أميركية الصنع «لحادث» أثناء تحليقها فوق البحر الأسود، وهي منطقة تشهد نشاطا عسكريا مكثفا لحلف شمال الأطلسي (الناتو) بالقرب من خطوط القتال الأوكرانية.

ولم يذكر المصدران، اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما نظرا لحساسية المعلومات، الدولة التي تشغل المسيرة التي تستخدمها الولايات المتحدة على نطاق واسع وكذلك العديد من حلفائها في الناتو.