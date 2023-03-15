

أعاد المدرب الأرجنتيني لمنتخب الإمارات رودولفو أروابارينا الهداف التاريخي علي مبخوت إلى قائمة «الأبيض» الذي يستعد لخوض مباراتين وديتين أمام طاجكستان وتايلند في 25 و28 الجاري.



وكان أروابارينا أثار ضجة واسعة بعدما استبعد ولأسباب فنية مبخوت (32 عاما) من التشكيلة التي خاضت منافسات كأس الخليج (خليجي 25) بالبصرة في يناير الماضي وخرجت من دور المجموعات بعد خسارتين وتعادل.



وبرر المدرب الأرجنتيني وقتها سبب استبعاد مبخوت، صاحب الـ 81 هدفا مع المنتخب (رقم قياسي) والهداف التاريخي للدوري الإماراتي بـ 199 هدفا، بأنه يبحث «عن مميزات أخرى داخل الملعب للفريق».



وضمت القائمة التي اعلنها أروابارينا للمباراتين الوديتين 25 لاعبا هم: لحراسة المرمى: خالد عيسى (العين)، علي خصيف (الجزيرة)، وخالد السناني (الوصل)، وللدفاع: شاهين عبدالرحمن وخالد الظنحاني (الشارقة)، خليفة الحمادي وعبدالله ادريس (الجزيرة)، وليد عباس واحمد جميل (شباب الأهلي)، عبدالسلام محمد (الاتحاد كلباء)، بندر الاحبابي (العين)، وبلال عبدالله (عجمان)، ولخط الوسط: ماجد راشد ومحمد عبدالباسط (الشارقة)، عبدالله رمضان (الجزيرة)، حسين مهدي (النصر)، وعبدالله حمد (الوحدة)، وللهجوم: علي صالح وفابيو ليما (الوصل)، طحنون الزعابي (الوحدة)، حارب عبدالله ويحيى الغساني (شباب الأهلي)، كايو كانيدو (العين) علي مبخوت (الجزيرة)، وسلطان عادل (الاتحاد كلباء).