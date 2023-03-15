قال الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) جمال اللوغاني إن الأزمة الروسية- الأوكرانية ساهمت بشكل نسبي في تراجع معدل نمو الطلب العالمي على النفط خلال عام 2022 مقارنة بالعام السابق ليظل دون مستوياته المسجلة قبل جائحة كورونا.



وأضاف اللوغاني في تصريح صحافي بمناسبة مرور عام على الأزمة أن الطلب العالمي على النفط تأثر سلبا بعدة عوامل منها ارتفاع أسعار النفط وتباطؤ أداء الاقتصاد العالمي والقيود المرتبطة بسياسة (زيرو كوفيد 19) في الصين.



وذكر أنه بعد انقضاء عام على الأزمة، اكتنفت أسواق النفط العالمية حالة من عدم اليقين التي انعكست بدورها على آفاقها المستقبلية، مبينا أن «العقوبات المفروضة على روسيا جعلت أوروبا أكثر اعتمادا على دول الشرق الأوسط وعلى وجه الخصوص الدول الأعضاء في المنظمة والولايات المتحدة الأميركية لتوفير احتياجاتها من الطاقة».



وأفاد بأن تأثير الأزمة الروسية- الأوكرانية على الإمدادات عام 2022 كان أقل بكثير مما هو متوقع في بداية الأزمة، إذ أثبت إنتاج النفط الروسي مرونته وتعافيه بشكل سريع بفضل نجاح شركات النفط الروسية في إيجاد مشترين جدد لصادراتها النفطية.



وأوضح أنه على الرغم من أن غالبية التوقعات تشير إلى انخفاض إنتاج النفط الروسي العام الحالي، إلا أن هذا الانخفاض قد يكون أقل من المتوقع في ظل استمرار تدفق الصادرات النفطية الروسية إلى الوجهة الآسيوية.



وبين أن أسعار النفط الخام لم تكن بمنأى عن تداعيات الأزمة إذ شهدت تقلبات حادة في مستوياتها واقتربت أسعار عقود خام برنت من حاجز 140 دولارا للبرميل وتخطت أسعار عقود خام غرب تكساس عتبة 130 دولارا للبرميل في شهر مارس 2022 «وهو أعلى مستوى مسجل منذ يوليو 2008».



وأكد أن مجموعة دول (أوپيك+) وعلى رأسها الدول العربية الأعضاء في منظمة (أوابك) تسعى إلى تحقيق الاستقرار والتوازن في السوق النفطية العالمية في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية لم تقف مكتوفة الأيدي حيال هذه التطورات، إذ قامت ببذل جهود حثيثة في هذا الشأن.



وشدد على أن الأمانة العامة لمنظمة (أوابك) تتابع عن كثب التطورات التي تشهدها السوق النفطية العالمية لما لها من انعكاسات على عائدات دولها الأعضاء التي تعد المحرك الأساسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والداعم الرئيسي لاحتياطيات بنوكها المركزية من العملات الأجنبية.