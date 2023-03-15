قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي «بيتك»، إن قطاع العقار السكني استفاد من التدابير الحكومية للحد من الآثار السلبية لجائحة كورونا في العامين الماضيين، وكان منها تأجيل قروض الأقساط للأفراد وهو ما ساهم في توجيه السيولة المتاحة لدى الراغبين نحو شراء الأراضي والاستثمار العقاري، في حين انخفض الطلب على عقارات السكن الخاص في 2022 عن حجمه في 2021، فيما تختلف أسعار العقارات والأراضي في هذه الفئة من العقارات التي تتسم بالندرة.



وأشار «بيتك» إلى أن أسعار السكن الخاص تتباين طبقا للعوامل والمواصفات العديدة التي تتميز بها كما في القطاعات العقارية الأخرى، وبالتالي تختلف مستويات الأسعار بأراضي السكن الخاص وفقا لمواقعها ومميزاتها، ويتواصل الاتجاه التصاعدي لمتوسط سعر المتر المربع على مستوى المحافظات مدفوعا بمعدلات زيادة متواصلة منذ بداية 2020.



ووفق بيانات بيت التمويل الكويتي، فقد سجل متوسط السعر 1.090 دينار بنهاية الربع الرابع وتباطأت نسبة الزيادة مسجلة 0.4% على أساس ربع سنوي أي أدنى زيادة في عامين ونصف، وبالتالي يلاحظ تباطؤ الزيادة السنوية حيث سجل متوسط سعر المتر زيادة 7% على أساس سنوي.



وقد سجل متوسط سعر المتر المربع بنهاية الربع الرابع من 2022 زيادة طفيفة عن مستويات الأسعار في الربع السابق له، وتباطأت معدلات الزيادة لمستويات أسعار السكن الخاص على أساس سنوي في أغلب محافظات الكويت، ففي محافظة العاصمة ارتفع متوسط السعر 8.2% في الربع الرابع وفي محافظة الأحمدي 5.4%.



كذلك تباطأت الزيادة في محافظتي حولي ومبارك الكبير أي بحدود 6.9% و5.8% وفي الجهراء ارتفعت مستويات الأسعار بنسبة 8.3% على أساس سنوي، في حين تباطأت الزيادة بشكل طفيف في محافظة الفروانية مسجلة 10.4% مقابل زيادة أعلى نسبتها 12.1% في نهاية 2021.



الأراضي الاستثمارية



قال تقرير «بيتك» انه في ظل المخاوف العالمية من استمرار معدلات التضخم عند حدود مرتفعة لم يشهدها السوق منذ سنوات، ومن ناحية أخرى الآثار السلبية للتوترات الجيوسياسية في المنطقة يتجه العديد من المستثمرين إلى القطاع العقاري كملاذ آمن ومستودع للثروة، وهو ما يساهم في صمود العقار أمام الأزمات حيث يلاحظ زيادة متفاوتة بين القطاعات العقارية ومنها العقار الاستثماري الذي تباطأت أسعاره في الربعين الثالث والرابع من 2022.



وارتفع متوسط السعر بنهاية الربع الرابع إلى 1.584 دينار على مستوى المحافظات، وتباينت تحركات الأسعار وفقا لبعض المسوحات والمناطق المختلفة، حيث ارتفعت مستويات الأسعار بنسب محدودة على مستوى المحافظات عن الربع الثالث، ويلاحظ تباطؤ نسب الزيادة ربع السنوية في أسعار العقار الاستثماري وكذلك على أساس سنوي مرتفعة على مستوى المحافظات بنسبة 5.9% مقابل زيادة سنوية أعلى قليلا في الربع الثالث.



وقد ارتفع متوسط السعر بنهاية الربع الرابع في محافظة العاصمة بما نسبته 1.1% عن الربع الثالث الذي ارتفع 0.7% على أساس ربع سنوي، كما ارتفعت مستويات الأسعار بنهاية الربع الرابع في حولي بنسبة 0.2% وفي مبارك الكبير 0.8%، بينما ارتفعت في الجهراء بأعلى من ذلك أي بنسبة 1.7%، في حين لم تشهد الأسعار تغيرا في محافظتي الأحمدي والفروانية عن الربع الثالث.



أما على أساس سنوي فقد تباطأت نسبة الزيادة في متوسط السعر لأغلب المحافظات، مدفوعة بتباطؤ الزيادة في مستويات الأسعار في العاصمة إلى 4.8%، فيما وصلت نسبة الزيادة في محافظة حولي إلى 7.6% وفي الفروانية إلى حدود 5.5% وفي الأحمدي سجلت الزيادة أدنى نسبة بين المحافظات قدرها 1.8% في الربع الرابع، بينما ارتفع متوسط السعر في الجهراء بنسبة أعلى قدرها 6.6% على أساس سنوي، في حين ارتفع متوسط السعر في مبارك الكبير 12.9% لذات الفترة.







العقارات التجارية



أما على صعيد العقار التجاري، فقد لفت تقرير «بيتك» إلى أن القطاعات الاقتصادية والشركات مازالت تواجه مستويات التضخم المرتفعة وآثاره السلبية على الاقتصاد العالمي والمحلي، إلا أن ارتفاع معدلات الاستهلاك مع انتعاش الطلب الاستهلاكي في الأسواق والمجمعات التجارية قد تساهم في ارتفاع إيرادات تلك العقارات، فيما يتجه بعضها نحو وسائل ترشيد التكاليف ومنها أساليب البيع والتشغيل عبر مواقع الإنترنت والتطبيقات الالكترونية، ما قد يؤثر على إيرادات العقار التجاري والمباني والمجمعات التجارية على المدى المتوسط والطويل ومن ثم قيمتها السوقية.



وارتفعت مستويات أسعار الأراضي التجارية بنهاية الربع الرابع مسجلة نحو 4.254 دينارا للمتر المربع على مستوى المحافظات بزيادة طفيفة نسبتها 1.4% عن السابق له، وبالتالي هدأت الزيادة السنوية لمتوسط السعر على مستوى المحافظات في الربع الرابع 2022 إلى حدود 6.4% مقابل زيادة اقتربت من 7% في الربعين الثالث والثاني.



وقد انخفضت مستويات أسعار الأراضي التجارية بنهاية الربع الرابع 2022 في بعض المحافظات عن الربع السابق له، حيث ارتفع متوسط السعر في العاصمة في الربع الرابع بحدود 2.5% عن الربع الثالث وفي حولي بحدود 1.8%، في حين انخفض متوسط السعر في الفروانية بحدود 0.2%، وفي الأحمدي والجهراء بحدود 0.5%. في حين سجلت الأسعار زيادة متفاوتة على أساس سنوي في الربع الرابع من 2022 في بعض المحافظات، حيث ارتفع متوسط السعر في العاصمة 8.0% بينما زاد 6.4% في حولي وفي الفروانية 5.3% والأحمدي 3.8% وبأدنى من ذلك في الجهراء أي بنسبة 3.0% على أساس سنوي.







القسائم الصناعية والمخازن



تسارعت الزيادة في أسعار القسائم الصناعية (لا تشمل العقارات الحرفية) على مستوى المحافظات مسجلة في الربع الرابع لتسجل ارتفاعا نسبته 1.0% عن السابق له، وبلغ متوسط السعر 898 دينارا بنهاية الربع الرابع، وقد سجلت مستويات الأسعار استقرارا في أغلب مواقع القسائم الصناعية بالمحافظات على أساس ربع سنوي، فيما ارتفعت في قسائم محافظة العاصمة 1.4% ومحافظة الفروانية التي ارتفع فيها متوسط السعر بنسبة 2.0% على أساس ربع سنوي، فيما لم تشهد تغييرا في الأحمدي ومبارك الكبير والجهراء، وبالتالي تباطأت الزيادة في متوسط سعر المتر الصناعي على أساس سنوي للمحافظات مسجلة 9.2% مدفوعة بزيادة سنوية تباطأت نسبتها في أغلب المحافظات.



أسعار المزارع



انخفضت مستويات الأسعار في مناطق المزارع بنهاية الربع الرابع، ويبلغ السعر التقديري لحق الانتفاع من المتر المربع 5 دنانير في مزارع محافظات الكويت بحدود 0.7% عن الربع الرابع إلا أنها مازالت أعلى على أساس سنوي، حيث تباطأت الزيادة السنوية مسجلة 10% بنهاية الربع الرابع بعدما كانت تسجل زيادة وصلت إلى 24% في بداية العام، مع تباطؤ الأسعار في أغلب المواقع والمساحات، في الوقت الذي تراجعت الأسعار في المواقع ذات مساحة 50 ألف متر مربع في المناطق الزراعية إلى حدود قدرها 5 دنانير للمتر المربع بنسبة 2.0% على أساس ربع سنوي مع تباطؤ الزيادة السنوية مسجلة 22.2%، فيما لم تشهد الأراضي مساحة 100 ألف تغيرا في الربع الرابع مسجلة 4.2 دنانير للمتر المربع دون تغير عن الربع الثالث فيما تعد أعلى بنسبة 12.0% على أساس سنوي. أما المواقع ذات مساحة 150 ألف متر فقد سجلت 7.8 دنانير للمتر المربع دون تغير على أساس ربع سنوي أو سنوي، وسجلت مستويات الأسعار في الأراضي في المواقع ذات مساحة مليون متر مربع حدود 3.7 دنانير للمتر الواحد دون تغير ربع سنوي أو سنوي.



وقد استقر متوسط سعر المتر على مستوى محافظة الأحمدي عند حدود 4.8 دنانير دون تغيير عن الربع الثالث مع تباطؤ زيادتها السنوية مسجلة 12.9%، وفي الجهراء يصل متوسط السعر إلى حدود 5 دنانير بحدود 1% عن الربع الثالث وتباطأت زيادتها السنوية إلى حدود 8.6% في الربع الرابع 2022.



يقترب متوسط السعر التقديري للمتر المربع حق الانتفاع بالأرض الزراعية في محافظة الجهراء من 5 دنانير، وقد استقرت مستويات الأسعار في بعض مناطق المزارع بالمحافظة،، ويبلغ متوسط السعر للمتر حق الانتفاع ذات مساحة مليون متر مربع في مواقع مزارع الأبقار بمنطقة الصليبية حوالي 3.7 دنانير للمتر المربع وقد يصل سعر لحق الانتفاع بالأرض إلى 3.9 ملايين دينار، كما يبلغ متوسط السعر حق الانتفاع في مواقع مزارع الأبقار ذات مساحة 150 ألف متر مربع حوالي 1.2 مليون دينار لتلك المساحة، أما مواقع المزارع في منطقة العبدلي طريق المطلاع فإن متوسط السعر التقديري يبلغ حوالي 400 ألف دينار لحق الانتفاع للأرض مساحة 100 ألف م2.



ولم يسجل متوسط السعر التقديري للمتر المربع في مواقع المزارع بمحافظة الأحمدي تغيرا كما في منطقة الوفرة ذات مساحة 100 ألف متر مربع مستقرا عند حدود 440 ألف دينار، ويصل متوسط السعر في الأراضي ذات مساحة 50 ألف متر مربع إلى 260 ألف دينار.



أسعار الجواخير



ارتفعت مستويات الأسعار في أراضي الجواخير في محافظة الأحمدي بنهاية الربع الرابع 2022 عن الربع السابق له، ويصل متوسط مساحة الأرض حق الانتفاع في هذه الفئة من الأراضي إلى مساحة 2،142 متر مربع، كما يصل متوسط سعر المتر فيها إلى 37.2 دينارا بزيادة 2% على أساس ربع سنوي كما يعد مرتفعا بنسبة 36.6% مقاربة على أساس سنوي.



ارتفعت مستويات الأسعار في أغلب مواقع المحافظة على أساس ربع سنوي بعدما استقرت خلال 2021، حيث ارتفع متوسط السعر التقديري للمتر المربع من الأرض حق الانتفاع في المواقع ذات مساحة 2،500 متر مربع من جواخير كبد إلى حدود 36.5 دينارا للمتر المربع بنهاية الربع الرابع، ويبلغ متوسط سعر هذه الأرض نحو 91.3 ألف دينار في هذه المنطقة، وارتفع متوسط السعر في المواقع ذات مساحة 1،250 متر مربع من جواخير كبد إلى حدود 52 دينارا للمتر المربع وللمواقع مساحة 1،600 متر مربع إلى 61 دينارا. ويصل متوسط السعر التقديري للأرض في مواقع جواخير الهجن في كبد إلى 65 ألف دينار و 97.5 ألف دينار لهاتين المساحتين.



وارتفعت مستويات الأسعار في الأراضي حق الانتفاع بمنطقة جواخير الوفرة حين بلغ السعر التقديري للأرض مساحة 2،500 متر مربع حوالي 42.5 ألف دينار في المناطق الداخلية وإلى 50 ألف دينار في المناطق الرئيسية.