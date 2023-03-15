سجل سعر صرف الدولار الاميركي ارتفاعات تاريخية جديدة أمام الليرة في جميع المحافظات السورية مقتربا من حاجز الثمانية آلاف. ووصل سعر الدولار الواحد الى 7650 الف ليرة للمبيع في دمشق وحلب، و7575 الفا للشراء، أي بنسبة تقارب 1.32% بمدى يومي بين 7550 و 7650 ليرة، وفقا لموقع «الليرة اليوم».



وفي الحسكة ارتفع سعر صرف الدولار بمقدار 120 ليرة عن آخر إغلاق أي بنسبة تقارب 1.56%. واستقر عند سعر شراء يبلغ 7680، وسعر مبيع يبلغ 7800 ليرة سورية للدولار الواحد. بمدى يومي بين 7680 و 7800 ليرة.



بالنسبة إلى إدلب، فقد ارتفع سعر صرف الدولار بمقدار 120 ليرة عن آخر إغلاق أي بنسبة تقارب 1.57%. واستقر عند سعر شراء يبلغ 7700، وسعر مبيع يبلغ 7750 ليرة سورية للدولار الواحد بمدى يومي بين 7630 و7750 ليرة.



وبحسب «مصرف سوريا المركزي»، مازال سعر صرف الدولار الواحد 4522 ليرة سورية، وذلك للمصارف العاملة، وشركات ومكاتب الصرافة، وهو السعر الذي حدده مطلع الجاري، بينما رفع المصرف سعر الدولار للحوالات الخارجية والأفراد إلى 7200 ليرة، وذلك قبل نحو اسبوعين.



وعلى المنوال نفسه، ارتفع سعر مبيع غرام الذهب لمستويات غير مسبوقة، مقتربا بذلك حاجز الـ 400 ألف ليرة سورية للغرام الواحد.



وبحسب نشرة الأسعار الصادرة عن «الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق»، بلغ سعر مبيع غرام الذهب من عيار 21 قيراطا 390 ألف ليرة، وسعر شرائه 389 ألفا و500 ليرة سورية.



وحددت «الجمعية» سعر مبيع غرام الذهب عيار 18 قيراطا بـ 334 ألفا و286 ليرة سورية، وسعر شرائه بـ 333 ألفا و286 ليرة.



ووفق هذه الأسعار، سجل سعر مبيع غرام الذهب ارتفاعا بنحو 65 ألف ليرة سورية، خلال أقل من ثلاثة أشهر، إذ كان يبلغ في يناير الماضي 325 ألف ليرة سورية للغرام الواحد من عيار 21 قيراطا، و278 ألف ليرة للغرام من عيار 18 قيراطا.