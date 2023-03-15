بيروت ـ عامر زين الدين



يعتزم رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط القيام بجولة خليجية، يستهلها اليوم من الكويت، وستتضمن مشاركته في ندوة مع الجالية اللبنانية وبلقاءات سياسية، وذلك بعد أيام على الاتفاق السعودي ـ الايراني بوساطة الصين، واصفا اياه بالحدث الكبير، وآملا أن «يترجم بتسوية في لبنان، تفضي إلى انتخاب رئيس للجمهورية قبل يونيو».



وأكد جنبلاط، في حديث لـ «صوت لبنان»، أنه «لا يمكن لفريق أن يملي مرشح تحدي على الآخر، وأفضل الرئيس التوافقي الذي يملك بعدا اقتصاديا»، ورأى أن «تحقيق المرفأ جمد نتيجة الخلاف اللبناني الداخلي، وهناك دول لا تريد كشف الحقيقة».



وسأل «هل انفجار المرفأ كان نتيجة حريق صغير في مستودع للمفرقعات أم تم استهدافه بصاروخ؟»، معتبرا أن «هنا يقع اللغط الكبير».



ولفت إلى أنه «في حال كان استهدافا إسرائيليا فالتحقيق سيمنع، ومسؤول أمن المرفأ الذي يحمل الجنسية الأميركية هرب وكأن المطلوب كان افتعال مشكل من أجل إخراجه من السجن وتهريبه».



وأشار جنبلاط إلى أن «الوصول إلى التحقيق الدولي ممنوع في انفجار مرفأ بيروت».



وأكد أن «المطالبة منذ البداية بلجنة تقصي حقائق دولية، ولكن الطلب ذهب سدى، ولا أعتقد أننا سنصل إلى حقيقة من فجر المرفأ».



وتناول اتفاق بكين، معتبرا ان «ملف اليمن سيحظى بالبند الأول وعسى أن نستفيد من هذا التقارب السعودي ـ الإيراني وأن يترجم بتسوية في لبنان لانتخاب رئيس للجمهورية».



وأردف أن «تحالف الأقليات» عبارة يشمئز من سماعها ويفضل استخدام «تحالف الدول والمصالح».



واعتبر جنبلاط إلى أن «التوافق السعودي ـ الإيراني حدث كبير يفوق طرحي وطرح بري وطرح الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله»، معتبرا أن «للاتفاق أبعادا هائلة على الإقليم».



ودعا إلى «التمسك بالطائف وتطويره، وتنفيذ البنود التي لم تنفذ فيه، والفيدرالية تطبق في البلاد ذات النظام المركزي القوي كألمانيا والولايات المتحدة، ويجب تقوية البلد لا تفتيته».



وشدد على أن «حزب الله يقبل باللامركزية الإدارية الموسعة».



وقال جنبلاط «كنت قد طرحت ثلاثة أسماء وهم العماد جوزاف عون وجهاد أزعور وصلاح حنين، وفي اللائحة التي طرحتها مع بري كنت قد أضفت اسم المرشحتين مي ريحاني وتريسي شمعون».



وشدد على «ضرورة الخروج الى الدائرة الأوسع، فرئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية لم يرشح نفسه، أما النائب ميشال معوض فرشح نفسه، وحاولنا إحدى عشرة محاولة ولكن كفى محاولات».



وذكر أن من «شروط انتخاب رئيس جديد هو المحاسبة وبدء الإصلاح»، ودعا «للعودة الى المحاور الصغرى وهي أهم من المحاور الكبرى، وتترجم بالهيئة الناظمة في قطاع الكهرباء وإعادة هيكلة».



وقال «لا أملك أي جواب عن موعد انتخاب رئيس للجمهورية، وليكن الاتفاق حافزا للكف عن التحليلات الكبرى ومحاولة تقريب وجهات النظر».



وختم جنبلاط انه لا يملك أي معلومات حول المحققين الأوروبيين والتحقيق في ملف حاكم مصرف لبنان وشقيقه، وضد التمديد لحاكم مصرف لبنان تفاديا للفوضى فلنتشاور وننتخب رئيسا قبل يونيو.