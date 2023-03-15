

القاهرة - خلود أبوالمجد



انتهى الفنان أحمد داش من تصوير مسلسل «جعفر العمدة»، والذي ينافس به في موسم رمضان المقبل، والمقرر إطلاقه على منصة «Watch It» وقناة «dmc».



ويجسد داش خلال أحداث المسلسل شخصية «سيف» نجل محمد رمضان، ويشارك في البطولة النجوم: محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، منة فضالي، إيمان العاصي، مي كساب، عصام السقا، منذر رياحنة، دعاء حكم، بيومي فؤاد، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.



وإلى جانب «جعفر العمدة»، يشارك أحمد في مسلسل «الصندوق» لرمضان أيضا، والذي سيعرض على منصة «شاهد vip» وقناة «mbc مصر»، ويقدم فيه دور «ياسين»، ويتكون العمل من 15 حلقة، وتدور أحداثه في عالم من الجريمة والغموض، ويشارك داش في بطولته: هدى المفتي، علي قاسم، سماح أنور، وعدد من ضيوف الشرف، والمسلسل من تأليف مصطفى صقر، وإخراج مروان عبدالمنعم.