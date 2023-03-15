حنان عبدالمعبود



شددت أخصائية التغذية في الهيئة العامة للتغذية والغذاء نوال الجزاف على ضرورة إيجاد حلول وتضافر الجهود من قبل الجهات المعنية للاهتمام بالتغذية الصحية للأطفال واليافعين بالمدارس.



وقالت الجزاف في تصريح خاص لـ «الأنباء»، على هامش مشاركة قطاع تغذية المجتمع في هيئة الغذاء بالمؤتمر العلمي الدولي الأول للهيئة العامة للشباب والرياضة والذي أقيم تحت شعار «الرياضة للجميع أمن مجتمعي»، إنه من الأهمية تفعيل دور أخصائي التغذية والأخصائي الرياضي في المدارس، بالإضافة إلى التوعية الإعلامية بالشق الرياضي والغذائي.



وأضافت: «تخلل المؤتمر مجموعة من المحاضرات التي تتعلق بأثر الرياضة على الصحة، وشاركت الهيئة العامة للغذاء والتغذية في المبادرات المتعلقة بالرياضة، لأن مكافحة السمنة أحد أهم الجوانب التي تعمل عليها الهيئة، والتي يمثل الشق الرياضي دورا مهماً في التقليل من مشاكل السمنة لدى طلبة المدارس، وكذلك شاركت الهيئة في معرض غذائي على هامش المؤتمر.



وأوضحت الجزاف أن الهيئة العامة للغذاء والتغدية بدأت مع انطلاق العام الدراسي الحالي بتفعيل لائحة المقاصف، مبينة أنه تم اعتماد أكثر من 15 شركة والتي تعتمد على التنوع في الخيارات الصحية من الأغدية كما هو موضح بالجدول.