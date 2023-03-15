أكد محافظ الاحمدي الشيخ فواز الخالد أن التعاون والتنسيق المستمر بين قطاعات الدولة المختلفة، ضمن إطار المسؤولية المجتمعية من شأنه المساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة، ودفع خطط التطوير إلى آفاق أرحب وأوسع على الصعيد المركزي وعلى امتداد محافظات الكويت الست في آن معا.



وخلال لقائه أمس الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية م.وضحة الخطيب، ونائب الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة بالشركة م.عبدالعزيز الدعيج، في ديوان عام محافظة الاحمدي، استعرض المحافظ مع الخطيب والدعيج التعاون المشترك القائم منذ سنوات، وسبل تعزيزه خاصة فيما يتعلق بالخطط والبرامج والمشاريع الخاصة بالمسؤولية المجتمعية، التي توليها المحافظة والشركة اهتمامهما، والآفاق المستقبلية لتطويره، واصفا شركة البترول الوطنية بأبرز الصروح الاقتصادية القائمة على أرض محافظة الأحمدي وتغطي بخدماتها مختلف ارجاء الكويت.