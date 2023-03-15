عقدت اللجنة القانونية المشتركة بين الكويت والجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة أعمالها الإثنين في العاصمة الإيرانية (طهران).



وترأس الجانب الكويتي نائب وزير الخارجية السفير منصور العتيبي، في حين ترأس الجانب الإيراني نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية السفير رضا نجفي. وتم خلال الاجتماع بحث مسألة ترسيم الحدود البحرية بين الكويت والجمهورية الإسلامية الإيرانية والتأكيد على ضرورة حسم هذا الأمر بالشكل الذي يتوافق مع قواعد القانون الدولي.



إلى ذلك، عقدت جلسة المشاورات السياسية بين الكويت والجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة برئاسة نائب وزير الخارجية السفير منصور العتيبي ونائب وزير الخارجية للشؤون السياسية في وزارة الخارجية الإيرانية السفير د.علي باقري كني، وذلك بمناسبة زيارة السفير العتيبي الرسمية إلى العاصمة الإيرانية (طهران). وتم خلال الجلسة استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها وتعزيزها في كل المجالات والأصعدة.