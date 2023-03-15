بحثت المدير العام لـ (كونا) د.فاطمة السالم مع أعضاء لجنة الإعلام الإلكتروني بدول مجلس التعاون الخليجي سبل تعزيز أطر وآليات التعاون المشترك القائم بين الجانبين في مجال الإعلام الإلكتروني.



وأشارت د.السالم لدى استقبالها أعضاء اللجنة إلى أهمية الإعلام الإلكتروني في نقل الأخبار وضرورة تحري الدقة في نقل الخبر.



وأكدت حرص الوكالة على مد جسور التعاون الإعلامي بين وسائل الإعلام الخليجية بهدف الارتقاء بالخبرات والقدرات الصحافية وتعزيزها.



من جانبهم، أشاد أعضاء اللجنة بدور «كونا» في تغطية الأحداث المحلية والإقليمية، لاسيما المتعلقة بدول مجلس التعاون الخليجي.



وقام أعضاء اللجنة بجولة في قطاع التحرير بالوكالة للتعرف على طبيعة العمل في جميع الخدمات.



وتأتي زيارة أعضاء اللجنة ضمن برنامج تبادل الزيارات لمسؤولي الإعلام الإلكتروني بدول مجلس التعاون لحضور الفعاليات المصاحبة لاجتماع المكتب التنفيذي لوزراء الإعلام العرب.