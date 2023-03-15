نجح بنك برقان مؤخرا في عملية الإخلاء المفاجئ لموظفيه في المقر الرئيسي، وذلك في إطار حرصه على تدريبهم وتوعيتهم بخطوات عملية الإخلاء، لضمان سلامتهم وأمانهم في الحالات الطارئة.



وأشرف على العملية فريق من قوة الإطفاء العام، حيث عمل على تقييم مدة استجابة الموظفين، إلى جانب تسجيل جميع الملاحظات حول أي أخطاء محتملة لتجنبها في المستقبل، وتحديد القواعد اللازمة لمعالجتها. كما تم تنظيم تدريب شامل للموظفين حول كيفية التصرف في الكوارث الطبيعية أو الحوادث، وتركز جزء من التدريب على سيناريو اندلاع حريق في المبنى ووجود أشخاص مصابين ومحاصرين في أحد الطوابق.



وبعد استكمال التدريب، قال رئيس إدارة الخدمات العامة م. سعود الهدبة: «نحن ملتزمون في بنك برقان بسلامة موظفينا بالدرجة الأولى، ولذلك نقوم بإجراء تدريبات منتظمة ودورية على حالات الطوارئ بهدف ضمان أمانهم وحماية بيانات العملاء الخاصة والسرية». وأضاف: «إن هذه التدريبات تسهم في ترسيخ ثقة عملائنا بمستويات الجودة والكفاءة التي نعمل على تحقيقها، ونحن نطبق، إلى جانب هذه التدريبات، أحدث المعايير والأساليب العالمية المعتمدة لضمان أقصى درجات السلامة».



وشهد التدريب عملية إخلاء ناجحة للموظفين في مقر البنك الرئيسي وفي وقت قياسي، إذ تم تنفيذ العملية تحت إشراف مدير محافظة العاصمة العميد أحمد هايف الرشيدي، ورئيس مركز الهلالي العميد فهد محمد العجمي ورئيس مركز المدينة العقيد محمد حسن العلي، حيث تشكلت فرقتان، واحدة لعمليات الإنقاذ والثانية لمكافحة الحريق، كما تم تنسيق التدريب من قبل إدارة الخدمات العامة في البنك في عملية الإخلاء التدريبي.