اختتم بنك بوبيان فعاليات مشاركته ورعايته الماسية في المعرض الوظيفي لجامعة GUST ضمن جهوده المستمرة لاستقطاب أبرز الطاقات الشبابية من حديثي التخرج وتطوير وتأهيل العنصر البشرى وتأهيلهم ليكونوا ركيزة نجاح العمل المصرفي في بوبيان. وقال المدير التنفيذي في مجموعة الموارد البشرية في بنك بوبيان خالد الرحماني: «مرة أخرى تأتي مشاركتنا في معرض GUST الوظيفي لتؤكد ثبات رؤيتنا ودعمنا للكوادر الوطنية الشابة لجذب وانتقاء أفضل الكفاءات الكويتية وصقل مهاراتهم تمهيدا لبدء حياتهم المهنية وصولا لتولي أعلى المناصب القيادية في القطاع المصرفي.



وأوضح الرحماني: «نسعى من خلال مشاركتنا في مثل هذه المعارض الوظيفية التواصل مع شريحة الشباب الخريجين الذين اثبتوا تمتعهم بقدرات إبداعية وأفكار مبتكرة جديدة تساعد على نشر ثقافة العمل في القطاع الخاص بين الشباب الكويتي واستقطاب الكفاءات للعمل في البنك تعزيزا لنمو العمل بشكل متسارع وصولا إلى التنافسية مع كبرى المؤسسات على المستوى المحلي والإقليمي.



وأضاف ان المعارض الوظيفية تمثل نافذة مهمة للطلبة وحديثي التخرج تمنحهم مساحة يمكن من خلالها الاطلاع على بيئة العمل داخل بوبيان والفرص المتاحة للالتحاق بفريق عمل وإدارة متكاتفة تهدف إلى رسم مسارا وظيفيا لبناء مسيرة مهنية ناجحة.



من جانبه، قال مسؤول استقطاب المواهب بإدارة الموارد البشرية فواز العجيل ان الاستثمار في رأس المال البشري جزء لا يتجزأ من سياسة بنك بوبيان وأحد أهم أسباب نجاح منظومة العمل به على مدار السنوات الماضية، مشيرا الى ان ما تشهده قطاعات الأعمال حاليا من شدة في التنافسية يتطلب منا سرعة الاستجابة لمتطلبات تطوير كفاءات مواردنا البشرية على أعلى مستويات الاحترافية.



وأوضح العجيل أن خلال المعرض شهد جناح بنك بوبيان إقبالا كبيرا من المشاركين من حديثي التخرج في دلالة على مدى إدراكهم بالدور الذي يلعبه بنك بوبيان وما يمكن ان يقدمه من سبل تؤدي بالضرورة إلى النمو على المستوى الشخصي والعملي، مشيرا إلى انه تم الرد على جميع الاستفسارات المطروحة من قبل الطلاب.