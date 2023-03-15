ضمن سعيه الدائم لتبني المبادرات النوعية المجتمعية وانطلاقا من رؤيته الاستراتيجية في دعم عملائه المستمر وتقديم أفضل الخدمات لهم، تم عقد شراكة بين بنك وربة وتطبيق صاد للتعليم الإلكتروني في مقر بنك وربة، حيث يستعد بنك وربة بالتعاون مع تطبيق صاد لإطلاق المسابقة الإلكترونية الأولى من نوعها في الكويت تحت عنوان «قراء وربة» والتي سعى من خلالها فريق بنك وربة المختص باعتماد أحدث الأساليب التقنية في مجال التعليم الإلكتروني إلى تبني مسابقة قرآنية في شهر رمضان المبارك تهدف إلى الاستفادة من أحدث ما توصلت له وسائل التقنية الحديثة وأيسرها على المشاركين، لتوفير بيئة تقنية تنافسية يكون هدفها دعم هدف تعليم القرآن الكريم بأسلوب عصري مدعوم بنخبة من المحفظين المجازين والمشرفين التربويين المختصين الذين سيشرفون على المسابقة.



ويسعى بنك وربة في هذه المسابقة من خلال شراكته مع تطبيق صاد لتعزيز فكرة التعليم الإلكتروني والوصول إلى أكبر شريحة ممكنة سواء من عملاء البنك الحاليين أو العملاء الجدد ممن يرغبون في المشاركة في هذه المسابقة في شهر رمضان، وقد أشار الفريق المختص في بنك وربة عن رؤيته وسعيه لجذب شريحة الشباب لمثل هذه المسابقات التي سيكون لها دور كبير في جذبهم لتعلم القراءة الصحيحة للقرآن الكريم وخاصة في شهر القرآن، من خلال الاستفادة من التقنية في هذا المجال، وإضفاء القيمة الدينية على الحياة الرقمية التي أصبحت اليوم تشغل معظم أوقات المستخدمين.