مفرح الشمري



تواصل اذاعة الكويت تسجيل أعمالها الدرامية التي ستبث في شهر رمضان القادم، حيث تم تسجيل ظهر امس المسلسل الإذاعي الكوميدي «دنانير بوسالم» في استوديو صقر الرشود للدراما، وهو من تأليف الكاتب القدير مشعل السعيد، ومن اخراج عبدالمحسن العمر، ويقع في 30 حلقة.



والمسلسل الكوميدي من تمثيل: سمير القلاف، علي جمعه، عبدالامام عبدالله، باسمة حمادة، منى شداد، سعود الشويعي وبالاشتراك مع الفنانة القديرة عصرية الزامل ومجموعة من الفنانين الشباب، وتدور أحداثه حول «بوسالم» الذي ورث مالا طائلا فجأة، الأمر الذي تقع بسببه مشاكل بينه وبين زوجته أم سالم المستغربة من مصدر هذه الأموال.