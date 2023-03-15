وجّه النائب د.فلاح الهاجري 5 أسئلة إلى 4 وزراء هم: وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز الماجد، بشأن مواعيد العمل في وزارة الأوقاف والمراكز التابعة، والوظائف الإشرافية الشاغرة في وزارتي العدل والأوقاف، ووزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، بشأن معايير اختيار الكتب الفائزة بجائزة الدولة التشجيعية في مجال الأدب، ووزير الصحة د.أحمد العوضي، بشأن وحدة الطب الشرعي في مركز الكويت للصحة النفسية، ووزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني، عن أسباب إيقاف خدمة الحافلات المدرسية التي تنقل طالبات المنح الدراسية.



وجاء في السؤال الأول لوزير العدل ما يلي: نصت المادة 26 من الدستور الكويتي على أن: «الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة، ولا يولى الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون». وحرصا على استقصاء سياسات الحكومة في حل مشكلة البطالة وتطبيق سياسة الإحلال التي تتبعها الدولة، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- كشف بجميع الوظائف الإشرافية (الإدارية - والتعليمية) الشاغرة في وزارتي العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية والجهات التابعة لكم، ولماذا لم يتم تسكينها حتى الآن؟



2- كم يبلغ عدد الوظائف التي يشغلها غير الكويتيين في الوزارتين؟ وكم عدد الكويتيين الذين عينوا خلال السنوات الخمس الماضية؟



وجاء في السؤال الثاني لوزير العدل ما يلي:



علمنا أن مواعيد العمل في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والمراكز التابعة لها قد تغيرت من دون مراعاة لطبيعة العمل الخاصة بهذه المراكز والتي ترتبط بالجمهور، وبناء عليه لوحظ عدد من الوقفات الاحتجاجية لموظفي الوزارة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- ما الأوقات الجديدة للعمل التي اعتمدتها الوزارة؟ وهل أخذ رأي المختصين فيها؟ وما أوقات العمل الجديدة المرسلة لديوان الخدمة الخدمة المدنية؟ وما موقف مجلس الوكلاء في الوزارة من هذه الأوقات الجديدة.



2- ما أوقات العمل في دور القرآن الكريم والسراج المنير وحلقات تحفيظ القرآن الكريم ومراكز القارئ الصغير ومراكز الأترجة والشاطبي؟



3- ما المعمول به في أوقات الدوام في الفترة الصباحية والمسائية خلال 30 عاما الماضية؟



وجاء في سؤاله إلى وزير الإعلام ما يلي: نمى إلى علمي تعارض بعض الكتب التي عرضت على جائزة الدولة التشجيعية التابعة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب مع الشريعة الإسلامية ومواد الدستور الكويتي، وأن بعضها يروج لقيم دخيلة مدمرة للأسرة والنشء الكويتي، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- صورة ضوئية من الكتب الفائزة في جائزة الدولة التشجيعية لعرضها على اللجنة التعليمية ولجنة الظواهر السلبية بمجلس الأمة، وتشكيل لجنة من خبراء مؤسسات الدولة منها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وجامعة الكويت، وإدارة الفتوى والتشريع وجهات أخرى مختصة.



2- ما معايير اختيار الكتب الفائزة بجائزة الدولة التشجيعية في مجال الأدب التي أعلن عنها أخيرا في هذا العام 2023؟



3- أسماء أعضاء اللجنة المختصة باختيار الكتب الفائزة ومعايير الاختيار، وهل تراعي هذه اللجنة القيم الإسلامية والعادات المرعية لأهل الكويت عند اختيار الكتب؟



وجاء في سؤاله إلى وزير الصحة ما يلي: يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- كشف بأسماء الأطباء العاملين بوحدة الطب الشرعي في مركز الكويت للصحة النفسية، وشهاداتهم الطبية ومسمياتهم الوظيفية.



2- ما اسم الطبيب الذي يرأس هذه الوحدة الطبية في مركز الكويت للصحة النفسية؟ وما شهاداته الطبية ومسماه الوظيفي، وهل يحضر اجتماعات لجان الطب الشرعي ويعتمد تقارير لجانه؟



3- هل يرأس رئيس هذه الوحدة الطبية أي وحدات طبية أخرى في مركز الكويت للصحة النفسية؟



4- هل يوجد لرئيس وحدة الطب الشرعي في مركز الكويت للصحة النفسية تصريح لفتح عيادة خاصة من وزارة الصحة؟



5- هل يدقق القطاع المختص في الوزارة على المسميات الفنية للأطباء العاملين في القطاع الأهلي؟



وجاء في سؤاله إلى وزير التربية ما يلي:



تعد وزارة التربية الجهة المسؤولة عن تقديم جميع الخدمات لطلاب وطالبات المنح الدراسية الذين يمثلون أكثر من 40 دولة داخل الكويت، ولما كان إيقاف خدمة الحافلات المدرسية لطلاب وطالبات المنح الدراسية تسبب في تعطيل دراستهم وتأخرهم في حضور دروس المناهج الدراسية عن باقي الطلاب والطالبات، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- ما أسباب إيقاف خدمة الحافلات المدرسية التي تنقل طالبات المنح الدراسية من سكنهن إلى المعهد الديني والعكس؟ وهل حدد موعد لعودة الحافلات المدرسية إلى مهامها السابقة قبل الإيقاف؟



2- هل توجد خطة بديلة لتعويض الطالبات عما فاتهن من المنهج الدراسي خلال الفترة التي أوقفت فيها الخدمة؟