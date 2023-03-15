وجه النائب مهلهل المضف سؤالا إلى وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبد الوهاب الرشيد بشأن مكافأة الصفوف الأمامية لمستحقيها في الخطوط الكويتية، ونص على ما يلي: يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - هل صرفت مكافأة الصفوف الأمامية لمستحقيها في شركة الخطوط الجوية الكويتية؟ إذا كانت الإجابة بالنفي، فمتى موعد صرفها؟ وهل جرى الانتهاء منها؟



2 - هل لديكم لجنة خاصة بالطعون على مكافأة الصفوف الأمامية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فما الإجراءات التي اتخذتها اللجنة؟



ومتى موعد انتهاء عملها؟ وكم عدد الطلبات التي استقبلتها؟ وكم عدد ما تم البت فيه وعدد التغيير الذي طرأ على كل تظلم قبل؟



3 - هل اعتمدتم كشوف الأعمال الممتازة؟



4 - هل باشرتم الإجراءات الخاصة في بيع الإجازات؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فمتى كان ذلك؟ وهل انتهت جميع الطلبات؟ وإذا كانت الإجابة بالنفي فيرجى ذكر الموعد النهائي لهذا الإجراء.



5 - هل لديكم لجان تظلمات بخصوص المواضيع المذكورة في البنود السابقة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فمتى مواعيد تلك اللجان؟ وما طرق التظلم؟



6 - كم عدد الموظفين المتظلمين لدى تلك اللجان؟



7 - ما الإجراءات التي اتخذت بعد نظر التظلمات؟ مع تزويدي بعدد من قبلت تظلماتهم ومن رفضت تظلماتهم.



8 - هل صرفت المكافأة للمتظلمين الذين قبلت اللجنة تظلماتهم؟