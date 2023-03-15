عاطف رمضان



تمكن فريق من المفتشين في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بوزارة التجارة والصناعة من ضبط أحد المخازن في الشويخ الصناعية يقوم بالغش التجاري عبر تغيير تواريخ صلاحية الحلويات.



وقالت وزارة التجارة والصناعة في تصريح صحافي إن ذلــك يأتي ضمــــن استعـــدادات الوزارة الرقابيـــة لشهر رمضـــان المبارك وموسم القرقيعــــان.



وأوضحت «التجارة» أن المخزن يتم فيه تغيير فترة صلاحية الحلويات المنتهية صلاحيتها لتوزيعها على المحلات وتم ضبط كمية كبيرة منها، وجار استكمال الإجراءات القانونية من قبل فريق طوارئ الرقابة التجارية.