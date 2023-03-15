أسامة دياب



أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود، على المكانة العالية والمرموقة التي وصلت إليها المرأة بالمملكة العربية السعودية في ظل رؤية المملكة 2030.



جاء ذلك في كلمة ألقاها السفير السعودي الأمير سلطان بن سعد في الحفل الذي أقامته السفارة السعودية مساء الاثنين 13 مارس بمناسبة «يوم المرأة العالمي»، بحضور قرينة سموه، وحشد من السفراء ورؤساء البعثات الديبلوماسية والمنظمات الدولية. ولفت سفير خادم الحرمين إلى ما حققته المرأة السعودية في السنوات الأخيرة من تقدم كبير في مجال تمكينها من المشاركة في جميع المجالات، لافتا إلى أنه تم تعديل وإصدار بعض القوانين التي ساعدت على تمكين جميع أفراد المجتمع بالتساوي من المشاركة الفعالة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من ضمنها نظام الأحوال المدنية والعمل والتأمينات الاجتماعية وغيرها من الأنظمة.



وأضاف: كما كان للمرأة ما نسبته 40% من عدد المبتعثين ضمن برنامج خادم الحرمين للابتعاث الخارجي الذي تجاوز عدد المستفيدين منه حاجز النصف مليون من الجنسين.وتابع: لقد حظيت المرأة في السعودية باهتمام القيادة الرشيدة من حيث مشاركتها في قيادة بعض القطاعات، حيث يوجد لدى المملكة 6 سفيرات على رأس بعثات سعودية في دول عدة، وكذلك ما نسبته 20% من أعضاء مجلس الشورى.



وفي عرض شيق، تم تسليط الضوء على مشاركة المرأة في بعض قطاعات المملكة بدعم من عراب الرؤية سمو ولي العهد، وقد لاقى هذا العرض الإعجاب والاستحسان من الحضور.