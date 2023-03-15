تعقد مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية وبرعاية كريمة من صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، فعاليات الدورة الثامنة عشرة لمؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية، تكريما للمبدعين من الشعراء والنقاد الفائزين بجوائز المؤسسة، واحتفالا بصدور معجم البابطين لشعراء العربية في عصر الدول والإمارات، مع احتفاء خاص بالشاعرين ابن سناء الملك وابن مليك الحموي، وعلى مدى ثلاثة أيام من صباح الأحد 19 إلى مساء الثلاثاء 21 مارس الجاري، تقدم الدورة على مسرح مكتبة البابطين المركزية للشعر العربي ست جلسات أدبية يعرض الأساتذة المختصون من خلالها ثلاثة عشر بحثا عن المعجم والشاعرين المحتفى بهما، وثلاث أماسي شعرية ينشد فيها أربعة وعشرون شاعرا، بالإضافة إلى حفل غنائي طربي من «الزمن الجميل» بعنوان «قصائد مغناة» تقيمه المؤسسة بمركز الشيخ جابر الأحمد الصباح الثقافي في الثامنة مساء يوم الإثنين 20 الجاري تشدو فيه المطربة اللبنانية ولاء الجندي بمجموعة مختارة من القصائد تجمع في غنائها بين المقامات والشعر في إطار من الطرب العربي الأصيل، ودعت لذلك نخبة من الأدباء والنقاد ورجالات الفكر والثقافة من مختلف أرجاء العالم والوطن العربي.



وقال رئيس مجلس أمناء مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية الشاعر عبدالعزيز سعود البابطين: إن الدورة الثامنة عشرة «تكتسب أهمية خاصة كونها تحظى برعاية كريمة من صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، ولكونها ايضا تعقد على أرض الكويت التي‮ ‬طالما قدمت وتقدم للثقافة العربية الشيء الكثير، ‬اضافة الى انها تحتفي باثنين من أساطين الشعر في الوطن العربي، الشاعرين ابن سناء الملك وابن مليك الحموي لما لهما من تاريخ شعري جدير بالاحتفاء.‬‬‬‬‬‬ وأوضح البابطين أنه تم توجيه الدعوة إلى عدد من الشعراء والنقاد من مختلف أرجاء الوطن العربي لإحياء هذه الدورة، تزامنا مع احتفالات العالم بيوم الشعر العالمي، الذي أقرته اليونسكو تعزيزا لمكانة الشعر.