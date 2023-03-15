\أقر البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) امس في قراءة أولى بند الاستثناء الذي يمنح النواب سلطة تجاوز قرارات المحكمة العليا ويعوق قدرتها على إبطال تشريعات، ضمن مشروع إصلاح النظام القضائي المثير للجدل والذي تسبب في احتجاجات وتظاهرات شارك فيها الآلاف منذ أكثر من شهرين، إذ يرى معارضوه أنه يضع النظام الديموقراطي في إسرائيل في دائرة الخطر.



وامس قيد عدد من المتظاهرين أنفسهم بسلاسل حديد واعتصموا عند مدخل مجمع الوزارات الحكومية في القدس وعرقلوا وصول الموظفين إلى مكاتبهم لفترة وجيزة.



وطالب المعتصمون الذين أوقفت الشرطة عشرة منهم بـ«بدء العمل باتجاه الديموقراطية».



وأفادت الاذاعة الاسرئيلية بأن الشرطة أوقفت اثنين من المتظاهرين، على ذمة التحقيق وفرقت الباقين.



من ناحيته، حذر زعيم المعارضة الاسرائيلية، يائير لابيد، من أن «إسرائيل لن تعود ديموقراطية إذا استمر التقدم في التشريع في مجال القضاء»، مضيفا أن «المعنى الفعلي لذلك هو ارتفاع قروض الاسكان، وغلاء المعيشة والتآكل في الأمن والمساس بالعلاقات مع الولايات المتحدة».



وأضاف لابيد في حديث للإذاعة الاسرائيلية صباح امس، أن «الائتلاف الحكومي يكذب حينما يقول إنه يعمل على تليين خطة التغييرات القضائية».



وأقر البند فجر امس بتأييد غالبية 61 صوتا في مقابل معارضة 52، ويبقى إقراره ليصبح قانونا نافذا رهن موافقة لجنة خاصة قبل التصويت عليه بقراءتين ثانية وثالثة.