أثار اتفاق أميركا وبريطانيا أو ما يعرف بتحالف «أوكوس» لمد أستراليا بـ 5 غواصات تعمل بالدفع النووي استياء الصين وروسيا التي قالت ان ذلك سيؤدي إلى «مواجهة تستمر لسنوات»، فيما نددت بكين بالخطوة واعتبرت ان الدول الـ 3 تسلك طريقا خطرا في إطار برنامج الغواصات، بينما أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان الدول الـ 3 ملتزمة بعدم الانتشار النووي في خطة الغواصات.



وكشف الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك عن تفاصيل خطة تزويد أستراليا بغواصات هجومية تعمل بالطاقة النووية، في تحرك كبير اعتبر انه لمواجهة طموحات الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادي.



وشدد بايدن في الحفل الذي أقيم في سان دييغو على أن الغواصات ستعمل بالطاقة النووية لكنها لن تكون مزودة بأسلحة نووية. وقال: «هذه الغواصات لن تحمل أسلحة نووية من أي نوع».



وبحسب ألبانيزي وبيان صدر من بريطانيا، ستتسلم بريطانيا أول غواصة من طراز إس.إس.إن-أوكوس في أواخر العقد الثالث من القرن الحالي في حين ستتسلم أستراليا أولى غواصاتها في أوائل العقد الرابع.



وقال مسؤول أميركي إنه بموجب الاتفاق أيضا، سيتم نشر قوة من الغواصات الأميركية والبريطانية في غرب أستراليا للمساعدة في تدريب الطواقم الأسترالية وتعزيز الردع. وذكر البيان المشترك أن الولايات المتحدة وبريطانيا ستبدآن نشر الدوريات بالتناوب بحلول أوائل عام 2027.



من جهته، قال مستشار البيت الأبيض للأمن القومي جايك سولفيان في مؤتمر صحافي إن مشروع الغواصات يجسد تعهد واشنطن على المدى الطويل حماية «السلم والاستقرار» في منطقة آسيا المحيط الهادئ.



وأشار إلى أن الشراكة مع أستراليا والتي تتضمن تشارك تكنولوجيا نووية سرية لم يسبق أن تم تشاركها إلا مع بريطانيا هي «التزام سيمتد عقودا وربما قرنا من الزمن». وأوضح أن هذه الغواصات ستحمل تسمية «اس اس ان-أوكوس» وستعمل بالدفع النووي وستكون مجهزة بأسلحة تقليدية.



من ناحيته، أكد وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليس،، أن الاتفاقية «ضرورية لمواجهة أكبر حشد عسكري تقليدي في المنطقة منذ الحرب العالمية الثانية».



وذكر مسؤولون أستراليون أن تكلفة الاتفاقية ستبلغ نحو 245 مليار دولار، وستنفذ على مدار العقود الثلاثة المقبلة، وستخلق 20 ألف فرصة عمل، حسب أسوشيتد برس.



من جهتها، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية امس إنه يتعين على الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا تنفيذ الضمانات فيما يتعلق بخطة تزويد أستراليا بالغواصات، مضيفة أن الدول الثلاث ملتزمة بعدم الانتشار النووي العالمي.



وأضافت الوكالة في بيان: «أكد أطراف (تحالف) أوكوس مجددا خلال اتصالاتهم التزامهم المعلن سابقا بأن الحفاظ على سلامة نظام عدم الانتشار النووي وضمانات الوكالة يظل هدفا أساسيا فيما يتعلق بأوكوس».



واتهمت روسيا الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا بتدبير «مواجهة تستمر لسنوات» في آسيا عبر إطلاقها تحالف أوكوس بشأن الغواصات النووية.



وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن «العالم الأنغلوساكسوني يبني تكتلات مثل اوكوس ويطور البنى التحتية لحلف شمال الأطلسي في آسيا ويراهن بجدية على مواجهة تستمر لسنوات طويلة».



بدورها، دانت الصين امس «الطريق الخاطئ والخطر» الذي تسلكه هذه الشراكة، وقال الناطق باسم الخارجية الصينية وانغ وينبين في تصريح للصحافيين «يظهر البيان المشترك الأخير الصادر عن الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا أن هذه الدول الـ 3 تسلك بشكل متزايد طريقا خاطئا وخطرا خدمة لمصالحها الجيوسياسية في ازدراء كامل لمخاوف المجتمع الدولي».



وذكر بيان مشترك أن الزعماء الثلاثة، صدقوا على خطط من أجل ما يسمى مشروع أوكوس، الذي أعلن عنه لأول مرة في عام 2021، في قاعدة سان دييغو البحرية بولاية كاليفورنيا، الميناء الرئيسي للأسطول الأميركي في المحيط الهادي.



وأضاف البيان أن الولايات المتحدة تعتزم أن تبيع لأستراليا بموجب الاتفاق 3 غواصات أميركية تعمل بالطاقة النووية من فئة فرجينيا التي تنتجها شركة جنرال ديناميكس في أوائل العقد الثالث من القرن الحالي مع إمكانية شراء غواصتين أخريين إذا لزم الأمر.



وقال البيان المشترك إن المشروع متعدد المراحل سيتوج بإنتاج بريطانيا وأستراليا وتشغيلهما فئة جديدة من الغواصات من طراز إس.إس.إن-أوكوس، وهي غواصة «من تطوير الأطراف الثلاثة» تعتمد على تصميمات الجيل التالي البريطانية وسيتم إنتاجها في بريطانيا وأستراليا مع تزويدها بتقنيات أميركية «متطورة».