أطلقت كوريا الشمالية امس صاروخين باليستيين قصيريّ المدى على ما أعلنت سيئول، غداة انطلاق مناورات عسكرية أميركية- كورية جنوبية مشتركة هي الأوسع نطاقا منذ خمس سنوات، فيما قللت واشنطن من خطورة عمليات الإطلاق، مؤكدة أنها لا تشكل تهديدا مباشرا لحلفائها.



وقالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية في بيان لها: «رصد جنودنا صاروخين بالي ستيين قصيري المدى أطلقا من منطقة جانغيون في مقاطعة هوانغهاي الجنوبية باتجاه البحر»، مضيفة أن الصاروخين قطعا نحو 620 كيلومترا (385 ميلا).



وأضافت أن «قواتنا المسلحة عززت مراقبتها ويقظتها تحسبا لعمليات إطلاق أخرى، بينما تبقى على أهبة الاستعداد للتدخل في إطار التعاون الوثيق بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة».



وذكرت القيادة الأميركية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، حسبما نقلت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأميركية - أن الاختبارات الأخيرة لكوريا الشمالية تسلط الضوء على التأثير المزعزع للاستقرار لبرامج الأسلحة غير القانونية لبيونغ يانغ، مؤكدة أن الالتزام الأمني ​​الأميركي تجاه كوريا الجنوبية واليابان لا يزال صارما.



بدوره، قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، إن المسؤولين ما زالوا يجمعون تفاصيل حول عمليات الإطلاق الكورية الشمالية الأخيرة ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار في المياه اليابانية.



وقال وزير الدفاع الياباني ياسوكازو هامادا - في تصريحات منفصلة - «بناء على التقارير الواردة، لم تسقط الصواريخ داخل المنطقة الاقتصادية لليابان».