

أعلنت الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) تصدير أول شحنة من الكبريت الصلب من مصفاة الزور بالتعاون مع قطاع التسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية.



وقال المتحدث الرسمي باسم «كيبك» عبدالله العجمي إن حجم الشحنة يبلغ 44 ألف طن، لافتا إلى أن الجزيرة الصناعية للمصفاة استقبلت أربع ناقلات نفطية أمس في سابقة تعد الأولى لتحميل صادراتها، إضافة الى استقبال الناقلة الأولى لتحميل مادة الكبريت الصلب للأسواق العالمية لتحقق بذلك إنجازا وطنيا جديدا للقطاع النفطي الكويتي.



وأضاف العجمي أن هذا الإنجاز أتى بعد أيام قليلة من تشغيل المرحلة الثانية من مصفاة الزور والتي ضاعفت حجم الصادرات النفطية العالمية ورسخت من مكانتها كمصدر مؤثر في سوق الطاقة العالمي ومزود رئيسي للإمدادات المستدامة من المنتجات النفطية بمواصفات بيئية عالية تتوافق مع الاشتراطات العالمية. وأوضح أن الوصول إلى المرحلة الكاملة من التصدير العالمي لجميع المنتجات يعد حدثا تاريخيا وإنجازا بارزا ليس فقط في تاريخ الشركة، ولكن في تاريخ الصناعة النفطية الكويتية ككل نظرا للأبعاد الاقتصادية الكبيرة للمصفاة.