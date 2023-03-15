

أطعمة لمحاربة التعب وتعزيز صحة الدماغ



- الأفوكادو: غني بالدهون الصحية والألياف والفيتامينات والمعادن، ويقدم أكثر من مجرد خيار إفطار لذيذ. فهذه الفاكهة الخضراء الصغيرة غنية بالبوتاسيوم المسؤول عن منع التعب من خلال منح الجسم الطاقة.



- الشوكولاتة الداكنة: «تحتوي الشوكولاتة الداكنة على كميات كبيرة من الكاكاو، وهو المسؤول عن زيادة الطاقة بالإضافة إلى زيادة التركيز، حتى تتمكن من الاعتماد على هذا للحفاظ على استمرارك طوال اليوم».



- بذور الشيا: على غرار الشوكولاتة الداكنة، تحتوي بذور الشيا على نسبة عالية من الماغنيسيوم الذي يمكن أن يساعد في محاربة «التعب الشديد» ومستويات التوتر العالية. وأضاف الخبراء: «يمكنك تناولها عن طريق مزجها في عصير، أو في الحليب، أو حتى خلطها في سلطة».



- البطاطا الحلوة: خيار غذائي آخر غني بكميات عالية من المغنيسيوم، هو البطاطا الحلوة التي تقدم أيضا فيتامين C. وكشف خبراء Bed Kingdom: «هذا يساعد على نقل الدهون إلى طاقة، ونتيجة لذلك، فإن هذا يحارب الشعور بالنعاس ويبقيك مشغولا.



- البرتقال: يحتوي البرتقال على نسبة عالية من فيتامين C، ويحتوي على كمية معتدلة من السكر الطبيعي الذي يتم تحويله إلى جلوكوز «أفضل مصدر» للطاقة في الدماغ.



المصدر: «إكسبريس»