

الدوحة - فريد عبدالباقي



أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم جدول مباريات بطولة قطر الودية الدولية للمنتخبات الأولمبية التي ستقام في الدوحة خلال الفترة من 20 إلى 29 الجاري، وتشهد البطولة مشاركة منتخبنا الوطني بجانب منتخبات قطر، والإمارات وكوريا الجنوبية وتايلند، وفيتنام، وقيرغيزستان، والعراق، وسلطنة عمان، والسعودية. وتأتي البطولة ضمن استعدادات المنتخبات لخوض تصفيات كأس آسيا تحت 23 سنة والمؤهلة إلى أولمبياد «باريس 2024» والتي ستقام في الدوحة سبتمبر المقبل. وبعد إجراء قرعة البطولة، يبدأ منتخبنا الوطني مشواره بلقاء قيرغيزستان، يوم 22 الجاري، وفي اليوم نفسه تلتقي قطر مع الإمارات، وعمان مع كوريا الجنوبية، والعراق مع فيتنام، والسعودية مع تايلند. وفي الجولة الثانية، يلتقي «الأزرق» مع السعودية 25 الجاري، وقطر مع تايلاند، والإمارات مع فيتنام، والعراق مع كوريا الجنوبية، وعمان مع قيرغيزستان.



هذا، وتقام البطولة على 3 جولات كل جولة تقام في يوم، إذ تشهد الجولة الأولى 5 مباريات ومثلها في الجولة الثانية، وبناء على نتائج الجولتين الأولى والثانية ستتحدد المراكز من 1 إلى 10 ولقاءات الجولة الثالثة والأخيرة لتحديد المراكز النهائية.



وكان الجهاز الفني لمنتخبنا الأولمبي قد أعلن قائمة الفريق التي تضم 24 لاعبا، وهم: عبدالرحمن الفضلي، عمر المطيري، فهد العازمي، سلمان البوس، فيصل الشطي، عبدالله العنزي، حسين أشكاني، سلمان العوضي، بدر المطيري، يوسف الشمري، حسين كنكوني، طلال القيسي، عبدالعزيز ناجي، إبراهيم كميل، عبدالرحمن كميل، فهد الحربي، سلطان الفرج، عبدالهادي العنزي، محمد الراشد، عبدالرحمن الديحاني، فهد الفضلي، خالد الفضلي، طلال الحجرف، وعثمان الدوسري.