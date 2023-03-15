

يحيى حميدان



تقف الجماهير الكويتية قاطبة خلف نادي الكويت اليوم في لقائه الصعب أمام شبيبة الساورة الجزائري على ستاد نادي الكويت في ذهاب تصفيات الدور الأول من كأس الملك سلمان للأندية العربية.



ويسعى «الأبيض» إلى تكرار إنجازه بالوصول إلى نهائي البطولة العربية في مناسبتين سابقتين (1989 و2003)، حيث خسر في المرة الأولى أمام الملعب التونسي 5-6 بركلات الترجيح بعد التعادل 0-0 في الوقت الأصلي بمدينة جدة في السعودية، وفي الثانية من الزمالك المصري 1-2 في القاهرة، ولكن مهمة الفريق الكويتاوي لن تكون سهلة بداية من مواجهة الساورة اليوم، قبل لقاء الإياب يوم الثلاثاء المقبل في الجزائر.



ويلعب المتأهل من لقاء الأبيض والساورة مع الفائز من شباب الأردن ونواذيبو الموريتاني في المرحلة الثانية من التصفيات، قبل الانضمام إلى المجموعة الرابعة التي تضم شباب بلوزداد الجزائري والرجاء المغربي، إضافة الى فريق ثالث من أحد المتأهلين من التصفيات للمسار الذي يضم الجيش الملكي المغربي والاتحاد الليبي والبرج اللبناني والوحدة الإماراتي، علما أن المحطة النهائية من البطولة ستقام بنظام التجمع في السعودية بمشاركة 16 فريقا في أواخر يوليو المقبل.



وتلقى مدرب «الأبيض»، البحريني علي عاشور، دفعة معنوية هائلة قبل أيام بعودة لاعبيه المصابين مثل الهداف التونسي طه ياسين الخنيسي والجناح الأيسر أحمد الزنكي ولاعب خط الوسط طلال الفاضل، واكتمال جهوزية رضا هاني في الأسابيع الماضية بعد معاناته من إصابة في الرباط الصليبي قبل انطلاق الموسم الحالي، ليكونوا خير داعمين لتشكيلة الكويت في مشواره بالبطولة العربية.



ويضع المدرب عاشور ثقته دائما في عبدالرحمن كميل في حراسة مرمى «الأبيض»، وفهد الهاجري وعلي حسين والتونسي بلال عيفة ومحمد فريح في خط الدفاع، فيما من المنتظر أن يشرك أحمد الظفيري والمغربي مهدي برحمة والبحريني محمد مرهون في وسط الملعب، على أن يعتمد على التونسي ياسين العامري والمصري عمرو عبدالفتاح ويوسف ناصر في المقدمة، وستكون مشاركة الخنيسي في التشكيلة الأساسية حسب جهوزيته البدنية بعد مشاركته لمدة 10 دقائق فقط في اللقاء الأخير أمام السالمية (2-2) في الجولة الـ 18 من دوري «زين» الممتاز، علما أنه لم يشارك مع الكويت منذ بداية العام الحالي.



ويحتل الفريق الكويتاوي صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 35 نقطة وبفارق 6 نقاط عن أقرب مطارديه كاظمة والقادسية.



وفي الجهة المقابلة، يرغب الساورة في العودة من الكويت بنتيجة إيجابية تساعده على اللعب بأريحية أكبر في لقاء الإياب الأسبوع المقبل، ويقود الفريق الجزائري مساعد المدرب مصطفى جاليط، وتبرز في تشكيلته بعض الأسماء مثل الحارس زكريا سعيدي والمدافع محمد عمران والمهاجمين محمد أمين ويس وأسامة بلطرش وأيمن لحمري، ويفتقد الساورة جهود كل من لاعبي الوسط مروان خليف وكرم بن قويدر اللذين لم يرافقا وفد الساورة إلى الكويت.



ويحتل الساورة المركز السابع حاليا في ترتيب الدوري الجزائري برصيد 29 نقطة.