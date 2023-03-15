

هادي العنزي



تأهل الفريق الأول لكرة السلة بنادي الكويت إلى الدور ربع النهائي لدوري غرب آسيا، بعد تغلبه على ضيفه المنامة البحريني بفارق 28 نقطة، وبنتيجة 106-78، في المواجهة التي جمعتهما مساء أمس الأول على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله، ضمن منافسات المجموعة الثانية، ليضمن الأبيض صدارة المجموعة قبل انطلاق الجولة الأخيرة، برصيد 10 نقاط، جمعها من خمسة انتصارات متتالية، فيما حصل المنامة على نقطة الخاسر في المركز الثاني بـ 9 نقاط.



وجاءت مواجهة «العميد» والمنامة بأفضلية «بيضاء» في أغلب فتراتها، دخل بطل الخليج والعرب المواجهة عازما على حسمها مبكرا، وبالفعل تمكن من بسط أفضليته متقدما بفارق 11 نقطة في الربع الأول (28-17)، بفضل تألق حمد عدنان والهاييتي كادي لالان، وسعى الفريق الضيف إلى تقليص الفارق في الربع الثاني، لكنه قوبل بصلابة دفاعية، وانطلاقات هجومية سريعة، أفسدت خطط مدرب المنامة ألين أباز، لينتهي النصف الأول من المواجهة بتقدم الكويت بفارق 13 نقطة (50-37).



ولم يكن الربع الثالث بأفضل من سابقيه للفريق البحريني، بعدما ووجه بفعالية وجودة كبيرة من لاعبي الكويت، ليوسع أبطال العرب الفارق إلى 32 نقطة (80-48) مع نهاية الربع الثالث، ولم يأت الربع الأخير للقاء بجديد، سيطرة بيضاء، وإقرار بأفضلية الخصم من لاعبي المنامة، ليتأهل الكويت بجدارة وبلا خسارة إلى الدور ربع النهائي للبطولة الآسيوية.