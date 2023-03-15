

الدوحة - فريد عبدالباقي



عزز العربي مكانه في وصافة دوري نجوم قطر، بعد فوزه الثمين على الغرافة بهدف نظيف سجله التونسي يوسف المساكني في الدقيقة 38 من ركلة جزاء، وذلك في ختام مباريات الجولة العاشرة المؤجلة من المسابقة، لعب العربي بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه عبدالله معرفيه بداعي الخشونة ضد لاعب الغرافة همام الأمين في الدقيقة 68.



وبهذا الفوز رفع العربي رصيده إلى 34 نقطة بفارق نقطتين عن المتصدر الدحيل، بينما تجمد رصيد الغرافة عند 36 نقطة في المركز السادس.



وفي مباراة أخرى، استعاد نادي قطر نغمة الانتصارات بفوزه المستحق على الأهلي 3-1.