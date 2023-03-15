

لحق ميلان حامل اللقب بجاره اللدود الإنتر ولاتسيو وروما وأتالانتا، وذلك بتعثره على أرضه بعد التعادل أمام ساليرنيتانا 1-1 الإثنين في ختام المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.



ودخل ميلان، المنتشي من تأهله الى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 2012 بتعادله الأربعاء مع مضيفه توتنهام الإنجليزي 0-0 بعد فوزه ذهابا 1-0، اللقاء وهو أمام فرصة اللحاق بجاه إنتر الى الوصافة بعد تعثر الأخير الجمعة أمام سبيزيا 1-2 وتعادل لاتسيو مع بولونيا 0-0 السبت.



لكنه لم يستغل هذه الفرصة، مكتفيا بنقطة رفع بها رصيده الى 48 نقطة، في المركز الرابع الأخير المؤهل الى دوري الأبطال بفارق نقطة أمام روما. وكان نابولي المستفيد الأكبر إذ إنه الوحيد الذي خرج منتصرا بين الستة الأوائل، ليبتعد في الصدارة بفارق 18 نقطة عن إنتر ويقترب خطوة إضافية من لقبه الأول منذ 1990.



وفي ظل تغريد نابولي بعيدا في الصدارة، انحصر طموح ملاحقيه بالمنافسة على المراكز الثلاثة الأخرى المؤهلة الى دوري الأبطال الموسم المقبل.



وقد تخلط الأوراق تماما في حال نجح يوفنتوس في الاستئناف المقدم من أجل استعادة النقاط الـ 15 التي حسمت من رصيده لاتهامه بالتلاعب المالي، إذ سيرفع رصيده استنادا الى الترتيب الحالي لـ53 نقطة ما يجعله ثانيا.



إسبانيا



وفي الدوري الإسباني، منح المهاجم البديل ألفارو موراتا فريقه أتلتيكو مدريد فوزا قاتلا على مضيفه جيرونا 1-0، وذلك في ختام المرحلة 25 من «الليغا».



وسجل موراتا الذي دخل بديلا للهولندي ممفيس ديباي (62) هدف الفوز بعد ركلة ركنية من الفرنسي أنطوان غريزمان تحولت من الأرجنتيني أنخيل كوريا وتابعها المهاجم الدولي الإسباني بقدمه اليسرى في الشباك (90+1). ورفع «الأتلتي» رصيده في المركز الثالث إلى 48 نقطة متقدما بفارق 3 نقاط عن ريال سوسييداد.



إنجلترا



وفي انجلترا، تقام مساء اليوم مباراتين مؤجلتين في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، حيث يستضيف في الأولى ساوثهمتون نظيره برينتفورد في مواجهة مؤجلة من الجولة الـ 7، وفي المباراة الثانية، يحل كريستال بالاس ضيفا على برايتون في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 8.