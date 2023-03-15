قفزت مدينة لاهور الباكستانية أكثر من عشرة مراكز لتصبح أسوأ مدن العالم من حيث جودة الهواء في عام 2022، وذلك وفقا لدراسة عالمية سنوية أجرتها شركة سويسرية لتصنيع أجهزة تنقية الهواء.



وقال التقرير الذي نشرته شركة «آي.كيو.إير» أمس إن تشاد الواقعة في وسط أفريقيا حلت محل بنغلاديش لتصبح الدولة صاحبة أعلى معدل لتلوث الهواء العام الماضي.



وتقيس الشركة جودة الهواء بتحديد مستوى تركيز الجزيئات الملوثة المنقولة عبر الهواء وتسبب تلفا للرئتين والمعروفة باسم جزيئات «ب.إم.2.5»، ويستشهد باحثون ومنظمات حكومية على نطاق واسع بهذه الدراسة السنوية.



وساءت جودة هواء مدينة لاهور ليصبح معدل تركيز الجزيئات الملوثة 97.4 ميكروغرام لكل متر مكعب بعد أن كان عند مستوى 86.5 في عام 2021، مما جعلها المدينة الأكثر تلوثا في العالم.



وجاءت هوتان، المدينة الصينية الوحيدة ضمن قائمة أكثر 20 مدينة تلوثا، في المركز الثاني بعد لاهور بمعدل تركيز جزيئات بلغ 94.3 ميكروغرام لكل متر مكعب وهو أفضل من معدلها في 2021 الذي كان يبلغ 101.5.



واحتلت مدينتان هنديتان المركز الثالث والرابع وهما بهيوادي بمعدل 92.7 ودلهي بمعدل 92.6، وتقع بهيوادي في ضواحي دلهي.



وبلغ متوسط معدل التركيز في تشاد 89.7 بينما بلغ 80.1 بالعراق الذي أصبح ثاني أكثر الدول تلوثا.



وحلت باكستان، التي جاءت اثنتان من مدنها في قائمة المدن الخمس الأكثر تلوثا، في المركز الثالث بمعدل 70.9.