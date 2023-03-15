أفاد الجيش الأميركي بأن مقاتلة روسية من طراز «سوخوي-27» ألقت امس وقودا على مسيرة أميركية من طراز ريبر MQ-9 فوق البحر الأسود ثم اصطدمت بها ما تسبب في تحطمها، ما دفع بواشنطن إلى استدعاء السفير الروسي، إلا أن موسكو نفت الرواية الأميركية للحادث.



وقال الجنرال جيمس هيكر قائد سلاح الجو الأميركي في أوروبا وأفريقيا «كانت طائرتنا MQ-9 تقوم بعمليات روتينية في المجال الجوي الدولي عندما اعترضتها طائرة روسية وصدمتها، ما أدى إلى تحطمها.. في الواقع، تسبب هذا العمل غير الآمن وغير المهني من قبل الروس في تحطم الطائرتين».



بدورها، افادت القيادة الأميركية في بيان «قبل الاصطدام، ولمرات عدة، ألقت طائرتا «سوخوي-27» الوقود على المسيرة MQ-9 وحلقتا أمامها على نحو متهور وغير سليم بيئيا وغير مهني».



وأكد البيان تقريرا لوكالة «فرانس برس» في وقت سابق عن حادث تعرضت له مسيرة أميركية الصنع في المنطقة.



من جهتها، أعلنت الولايات المتحدة أنها استدعت السفير الروسي في واشنطن إلى وزارة الخارجية للتعبير عن «اعتراضها الشديد» بعد الحادث الذي تعرضت له المسيرة الأميركية فوق البحر الأسود.



وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الاميركية نيد برايس للصحافيين «سنستدعى السفير الروسي إلى وزارة الخارجية» مضيفا أن السفير الأميركي في موسكو نقل أيضا احتجاجات واشنطن في رسالة إلى وزارة الخارجية الروسية.



وأضاف «نحن على اتصال مباشر مع الروس على مستوى كبار المسؤولين، لننقل إليهم اعتراضنا الشديد على هذا الاعتراض غير الآمن وغير المهني الذي تسبب في سقوط مسيرتنا».



وتحدث عن «انتهاك واضح للقانون الدولي».



بدوره، قال الناطق باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي للصحافيين إن عمليات الاعتراض الروسية في المنطقة شائعة، لكن هذا «جدير بالملاحظة لأنه كان غير آمن وغير احترافي، بل كان متهورا بالفعل».



في المقابل، قال الجيش الروسي بأن اثنتين من مقاتلاته اعترضتا مسيرة أميركية فوق البحر الأسود، لكنه أكد أنهما لم تصطدما بها ولم تتسببا في سقوطها خلافا لما أعلنته واشنطن.



وقالت وزارة الدفاع الروسية «بعد مناورة عنيفة، بدأت المسيرة MQ-9 رحلة خارجة عن السيطرة وهوت وارتطمت بسطح المياه»، موضحة أن المقاتلتين الروسيتين لم تطلقا النار ولم «تحتكا» بالطائرة.



وأكد ديبلوماسيون من حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسل الواقعة، لكنهم قالوا إنهم لا يتوقعون أن يؤدي الأمر إلى تصعيد وإلى مواجهة أخرى.



وقال مصدر عسكري غربي لوكالة «فرانس برس»، طالبا عدم كشف هويته، إنه سيتم تفعيل القنوات الديبلوماسية بين روسيا والولايات المتحدة. وأضاف «في رأيي، القنوات الديبلوماسية ستخفف من أثر ذلك».



وتستخدم الولايات المتحدة مسيرات ريبر في المراقبة وتوجيه ضربات، وهي مشغلة منذ فترة طويلة فوق البحر الأسود لمراقبة القوات البحرية الروسية فيما ازداد التوتر في المنطقة منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا قبل عام.



وقال الجنرال جيمس هيكر إن «الطائرات الأميركية والحليفة ستستمر في العمل في المجال الجوي الدولي وندعو الروس إلى التصرف بشكل مهني وآمن».



وأوضح البيان الأميركي إن الطيارين أسقطوا ريبر في المياه الدولية فيما قال المعهد البحري الأميركي إنها تحطمت قبالة ساحل أوديسا في جنوب شرق أوكرانيا.