توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود طقس دافئ وغائم جزئيا إلى غائم لنهار اليوم الأربعاء، وتتحسن الرؤية الأفقية تدريجيا والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط لاحقا 15 - 55 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا و فرصة للغبار .

أما ليلا سيكون الطقس مائلا للبرودة وغائما إلى غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 10 - 45 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 27 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى 17 درجة مئوية.