أحمد مغربي

تشهد بورصة الكويت انطلاقة قوية في بداية تداولات جلسة اليوم الأربعاء، وذلك بعد الانخفاضات الحادة التي تعرضت لها مؤشرات السوق على مدار الجلستين الماضيتين.

وسجل مؤشر السوق العام ارتفاعا بأكثر من 1 % ومؤشر السوق الاول بأكثر من 1.5 %.

وخلال الساعات الاولى من التداول بلغت سيولة السوق اكثر من 34 مليون دينار، واستحوذت سيولة السوق الاول على النصيب الأكبر بنحو 32 مليون دينار.

ويبدو واضحاً دفع المحافظ والصناديق الاستثمارية بسيولة شرائية كبيرة وذلك لاقتناص افضل الاسعار للاسهم القيادية التي شهدت انخفاضاً كبيرا خلال الجلسة الماضية.

وكانت حالة من الهلع الشديد سيطرت على الأسواق المالية العالمية خلال اليومين الماضيين، إثر إفلاس بنك سيليكون فالي الأميركي وإغلاق بنكين آخرين داخل الولايات المتحدة الأميركية.