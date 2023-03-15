توصلت دراسة جديدة إلى أن اتباع حمية البحر المتوسط يمكن أن يقلل خطر إصابة النساء بأمراض القلب بواقع 24 %.

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية بي ايه ميديا بأنه جرى ربط الحمية الغنية بالمكسرات والمأكولات البحرية والحبوب الكاملة والخضروات، بعدد من الفوائد الصحية فيما تشير دراسة منفصلة حديثة إلى أن الأشخاص الذين يتبعون تلك الحمية أقل عرضة للإصابة بالخرف في وقت لاحق من حياتهم.

وفي أحدث دراسة نشرت في مجلة "هارت" البريطانية، جمع الباحثون كل الدراسات السابقة عن النساء اللائي يلتزمن بحميات البحر المتوسط وأمراض القلب والأوعية الدموية وخطر وفاتهن خلال فترة المتابعة.

جمع الخبراء البيانات من 16 دراسة على أكثر من 720 ألف امرأة اللائي تم مراقبة صحة القلب والأوعية الدموية لديهن لما متوسطه 12 عاما ونصف العام.

ووجد الفريق الذي رأسه أكاديميون من جامعة سيدني في أستراليا، أن النساء اللائي كان لديهن "درجة عالية من الالتزام" بإحدى حميات البحر المتوسط كن أقل احتمالا في الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 24 %. كن أيضا أقل احتمالا في الوفاة جراء أي سبب خلال فترة المتابعة بنسبة 23 %.

وعلقت فكيتوريا تايلور وهي طبيبة تغذية في مؤسسة هارت البريطانية على الدراسة قائلة "أيا كان نوعك ، فأن اتباع أسلوب حياة يشمل نظام غذائي متوازن مثل حمية بأسلوب البحر المتوسط يمكن أن تساعدك في خفض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وعوامل الخطر لهم مثل النوع الثاني من السكري والسمنة وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول.