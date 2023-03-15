أسامة أبو السعود

في إطار جهود وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بتذليل كافة العقبات أمام ضيوف الرحمن وصولا الى أفضل الخدمات المقدمة لهم، عقد وفد الوزارة للكشف على المباني السكنية اجتماعا تنسيقيا مع شركة مطوفي حجاج الدول العربية.

وكان الوفد برئاسة مدير ادارة شؤون الحج والعمره سطام المزين ومسؤولي ادارة شؤون الحج والعمرة، وحضر من جانب شركة مطوفي حجاج الدول العربية ماهر جمال رئيس مجلس الادارة و اعضاء مجلس ادارة الشركة، وتخلل هذا الاجتماع طرح العديد من المواضيع التي تهم الحجاج ابرزها شرائح الخدمات المقدمة لحجاج دولة الكويت في المشاعر المقدسة ومناقشة مواقع الحملات عرفات ومزدلفة و استمرار التنسيق بين الجانبين في المجالات التي من شأنها تطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن .