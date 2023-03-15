المجحم: الجانب الإبداعي يمثل حجر الأساس في نجاح تواصلنا مع عملائنا

استمرارا منه في إتاحة كل ما هو جديد ومميز لعملائه، أعلن بنك بوبيان عن طرحه بطاقة بوبيان ڤيزا نادي الواحة الرقمية مسبقة الدفع بالتعاون مع الخطوط الجوية الكويتية لتكون بذلك أول بطاقة رقمية من نوعها في الكويت.

وتم الإعلان عن بطاقة ڤيزا الواحة الرقمية مسبقة الدفع خلال اجتماع حضره كل من الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الخاصة والشخصية والرقمية عبدالله التويجري رئيس الخدمات المصرفية الخاصة والخدمات المصرفية الشخصية عبدالله المجحم من بنك بوبيان بجانب المدير الإقليمي لمجموعة ڤيزا في منطقة مجلس التعاون الخليجي د.سعيدة جعفر ومدير إدارة خدمة العملاء في الخطوط الجوية الكويتية مشعل المطيري.

وقال المجحم تعليقا على ذلك: «دائما ما يؤكد بنك بوبيان انفراده من خلال التنوع الملحوظ والتميز والاهتمام المتواصل بالإبداع والابتكار وتقديم خدمات ومنتجات تعد الأولى من نوعها في الكويت، وذلك رغبة منا في منح العملاء السهولة والبساطة في تلبية احتياجاتهم اليومية.

وأعرب المجحم عن سعادته بتجديد الشراكة مع الخطوط الجوية الكويتية من خلال بطاقة ڤيزا الواحة الرقمية مسبقة الدفع والعمل على تطويرها بصورة دائمة والتأكيد على قربنا من عملائنا بما ينعكس إيجابيا على الخدمات التي نقدمها لهم من خلال تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع مختلف الجهات.

وأضاف أن البطاقة تعد منتجا جديدا يضاف إلى سلسلة بطاقات بوبيان مسبقة الدفع نقدم من خلالها حلولا مبتكرة لشريحة عملائنا من محبي السفر وإتاحة الفرصة لهم بجمع الأميال مقابل إنفاقهم داخل أو خارج الكويت.

وحول البطاقة الجديدة، قال المجحم إن الحصول عليها في غاية السهولة فكل ما على العميل ان يقدم طلب الإصدار عن طريق تطبيق بوبيان من خلال خطوات بسيطة دون الحاجة إلى زيارة الفرع أو حتى التواصل مع مركز خدمة العملاء ليؤكد بوبيان انفراده بتقديم الخدمات والمنتجات الرقمية التي يطرحها لعملائه.

تصميم مختلف لأن عميلنا يختلف

وأضاف المجحم ان تصميم البطاقة مميز ويأتي بـ 4 تصاميم مختلفة ترتبط بفئة العميل وعضويته في نادي الواحة.

وحول كيفية احتساب الأميال، أوضح أنها تتم مع كل عملية شراء يجريها العميل باستخدام بطاقة ڤيزا الواحة الرقمية مسبقة الدفع، حيث يحصل العميل على ميلين لكل دينار كويتي ينفقه داخل الكويت وعلى 3 أميال لكل دينار كويتي ينفقه خارجها ويتم إيداع الأميال المكتسبة في حساب عضوية «نادي الواحة» بشكل تلقائي نهاية كل شهر.

من جانبه، قال مدير إدارة خدمة العملاء في الخطوط الجوية الكويتية مشعل المطيري: يسرنا أن نكون شركاء مع بنك بوبيان في إطلاق أول بطاقة كويتية رقمية مشتركة في العالم من خلال برنامج نادي الواحة كونه يعد واحدا من أهم البرامج المرنة التي تقدم قيمة مضافة لمستخدميه ووسيلة استثمارية جيدة تمنحهم فرصا للاستفادة من تجميع أميال سفر على الخطوط الجوية الكويتية بصورة مجانية.

وأضاف المطيري أن الشراكة مع بنك بوبيان تعد ضمن الشراكات الممتازة التي تفعل التعاون بين جميع القطاعات سواء الحكومية أو الخاصة بما يعود بالمنفعة والمصلحة العامة على العملاء والاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن بنك بوبيان يعتبر من ضمن العديد من الجهات التي تتعامل معها الخطوط الجوية الكويتية في تقديم خدمات موسعة تلبي احتياجات العملاء وتوفر لهم كافة وسائل الراحة والترفيه المختلفة عند السفر.

وسيكون تركيز الشركة من خلال البطاقات الجديدة على فئة الشباب ومحبين السفر لكي يستفيد أكبر شريحة من المزايا والخصومات من خلال الموقع الإلكتروني سواء للكويتية أو بنك بوبيان في هذا التعاون المثمر.

وأوضح المطيري أن الخطوط الجوية الكويتية تمنح العملاء خيارات واسعة وكثيرة ومن ضمنها العطلات، حيث يستطيع العميل من خلالها أن يحصل على جميع مزايا السفر التي يحتاجها مثل حجوزات الفنادق وتأجير السيارات وغيرها، إضافة إلى ذلك العروض والخصومات الحصرية والشيقة التي تطرحها العطلات دائما، داعيا الجميع للاستفادة من العروض التي يقدمها نادي الواحة عبر الاشتراك المجاني في البرنامج.

واختتم المطيري تصريحه بالتأكيد على تميز تلك الشراكة مع بنك بوبيان وعلى مواصلة تطويرها بما يعود بالمنفعة على الجميع، متقدما بجزيل الشكر ووافر الامتنان على التعاون الملموس والجهود المبذولة من قبل المسؤولين في بنك بوبيان لإنجاح تلك الشراكة، متمنيا لهم مزيدا من التوفيق والسداد في الفترة المقبلة.

من جانبه، قال نائب رئيس ومدير عام ڤيزا الكويت وقطر شاشانك سينغ: «من خلال الشراكة مع بنك بوبيان والخطوط الجوية الكويتية، تقدم شركة ڤيزا منتج دفع يتميز بالابتكار مع مجموعة من مزايا السفر والتي تضيف قيمة حقيقية لحاملي بطاقاتنا. حيث يمكن استخدام بطاقة ڤيزا نادي الواحة الرقمية مسبقة الدفع من بنك بوبيان لدى ما يزيد على 80 مليون تاجر من شركائنا حول العالم مع الاطمئنان نظرا لتوفير خدمة الحماية من شركة ڤيزا عالميا وشبكتها الآمنة. ومن خلال البطاقة الرقمية مسبقة الدفع، فإن ڤيزا تعمل أيضا على إتاحة طرق الدفع بصورة أكبر للمزيد من العملاء في الكويت وهي رسالة مهمة نشاركها مع شركائنا».