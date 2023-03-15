دمشق - هدى العبود

نال عازف العود السوري كنان أدناوي المرتبة الثانية في مسابقة مهرجان العود بالمملكة العربية السعودية، والذي أقيم على مدى ثلاثة أيام من قبل الهيئة العامة للترفيه، بالتعاون مع هيئة الموسيقى في أكبر تجمع عربي لعازفي العود.

ويتضمن المهرجان مسابقات لفئات الهواة والعازفات والمحترفين، بمشاركة 10 عازفين عن كل فئة، حيث تجاوز أدناوي المرحلتين الأولى والثانية في الفئة الأولى (المحترفين)، وحصل على المرتبة الثانية في الجولة الختامية، بينما حصل السعودي مهند طلال على المرتبة الأولى، وفق ما نشرته وزارة الثقافة على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتخلل المهرجان الذي أقيم ضمن فعاليات «تقويم الرياض» في منطقة الموسيقى ببوليفارد رياض سيتي، معرضا جمع الأعواد النادرة من جميع أنحاء العالم، ومعرضا آخر لأشهر مصنعي العود في العالم، إضافة إلى جلسات حوارية عن أصول عزف العود.

يذكر أن كنان أدناوي نال العديد من الجوائز، منها المركز الأول في مسابقة العود الدولية التي نظمتها دار العود بمعهد فيلوكاليا لبنان 2022، والمركز الأول بمسابقة العود الدولية بجامعة الروح القدس عام 2009 بلبنان، والمركز الثاني في أيام قرطاج الموسيقية في تونس عام 2010.

وأدناوي مؤلف موسيقي أكاديمي، خريج المعهد العالي للموسيقى بدمشق عام 2008، حصل على ماجستير بالموسيقى المعاصرة من جامعة بوستن الأميركية عام 2016، ومدرس في المعهد العالي للموسيقى، ومدرس في معهد صلحي الوادي للموسيقى، وشارك في العديد من الحفلات والمهرجانات المحلية والعربية والدولية.