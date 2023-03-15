محمد الجلاهمة - أحمد خميس

دشن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح، اليوم الأربعاء في مركز الإسناد، عددا من آليات الإطفاء الحديثة، بحضور رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد راكان المكراد، وذلك ضمن خطة قوة الإطفاء العام لافتتاح المراكز الجديدة في البلاد ولتقليل فترة الاستجابة للحوادث ومساعدة رجال الإطفاء في اداء عملهم في حماية الأرواح والممتلكات.

وقالت ادارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام ان الآليات الجديدة التي تم تدشينها ودخلت الخدمة والتي يبلغ عددها 55 آلية متنوعة بمواصفات خاصة، منها على سبيل المثال لا الحصر: (آلية استطلاع للمواد الخطرة والاشعاعات - آلية للعمليات البحرية -

آليات للمكافحة والانقاذ - زوارق بحرية)، وسيتم توزيعها على مراكز الإطفاء للمساعدة في عمليات مكافحة الحرائق والانقاذ.

كما أن معظم الآليات مزودة بأحدث أنظمة الاتصالات والملاحة ولها القدرة على مكافحة الحرائق بكفاءة عالية، ما يقلل في الجهد والوقت المستغرق ويسهم في تقليل الخسائر والأضرار.

وقد أشاد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالانابة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح بما تقوم به قوة الإطفاء العام للحفاظ على الأرواح والممتلكات لتحقيق الأمن المجتمعي، فهذه الآليات ما هي الا وسيلة لمساعدة رجال الإطفاء على اداء مهامهم الجسيمة المنوطة بهم والمطلوب من المجتمع هو التعاون وتضافر جميع الجهود لتقليل نسب الحوادث من خلال اتباع إرشادات السلامة والوقاية وتكثيف البرامج التوعوية للوصول الى جميع الأهداف المرجوة.

حضر التدشين نائب رئيس قوة الإطفاء العام لقطاع الشؤون الهندسية وتكنولوجيا المعلومات اللواء موسى حسين أكبر وعدد من قياديي قوة الاطفاء العام.