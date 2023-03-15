منصور السلطان - أحمد خميس

تحت رعاية وحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس، وبحضور وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور والعمليات اللواء جمال الصايغ، ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الخاص والمؤسسات الإصلاحية اللواء عبدالله سفاح الملا، ووكيل وزارة الداخلية المساعد لقطاع شؤون التعليم والتدريب اللواء بدر البالول، أقيم يوم الأربعاء الموافق 15/3/2023 في صالة الشهداء بأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية حفل تخريج الدفعة (39) رتبة وكيل عريف والدفعة (92) رتبة شرطي من مدرسة الشرطة، والبالغ عددهم 655، (62) شرطيا و(593) وكيل عريف.

وبدأ حفل التخرج بالسلام الوطني، ثم تلاوة من آيات الذكر الحكيم وأداء القسم، وألقى الفريق البرجس كلمة هنأ فيها الخريجين بانضمامهم إلى إخوانهم في سلك الشرطة، ونقل إليهم تحيات وتبريكات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح، متمنيا لهم التوفيق والنجاح في خدمة الوطن، وحثهم على الالتزام بالقسم الذي أقسموه، وأن يكونوا مثالا في الانضباط والالتزام، وتطبيق القانون على الجميع، وترجمة لما تلقوه من دروس وتدريبات في حياتهم العملية لتحقيق أعلى درجات الجاهزية في حفظ الأمن والأمان في وطننا الغالي.

وفي الختام، تم تسليم الخريجين شهادات التخرج والتقاط الصور التذكارية.