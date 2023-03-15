قام المكتب الثقافي والتعليمي المصري في لندن بتنظيم ندوة ثقافية تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف، وحفل توقيع كتاب «ليلة في قصر كليوباترا تستحقي تكوني ملكة» للكاتبة المصرية أميرة داوود، وأدارت الندوة د.رشا كمال - الملحق الثقافي ومدير البعثة التعليمية بالمملكة المتحدة وأيرلندا.

في بداية اللقاء، رحبت د.رشا بالحضور، مؤكدة أهمية الأدب ودوره في تشكيل المجتمع، نظرا لكون الأدب جزءا لا يتجزأ من تراثنا الثقافي وله تأثير كبير على مجتمعنا عبر التاريخ، وأن اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف ليس مجرد احتفال مهم، ولكنه يمثل فرصة للاحتفال بهذا التراث وتعزيزا لأهمية القراءة ومحو الأمية في مجتمعنا.

وأوضحت د.رشا أن التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي أصبحت تهيمن على حياتنا، الأمر الذي يتطلب تعزيز حب القراءة أكثر من أي وقت مضى، مضيفة أن الأدب ليس مجرد وسيلة لاكتساب المعرفة، ولكنه أيضا وسيلة لتحسين القدرات المعرفية، مثل التركيز والإبداع والتفكير النقدي، كما يلهم الأدب ويمكن من فهم هويتنا وقدراتنا وقيمنا ويساعدنا على تقدير التنوع الموجود في عالمنا، وهذه هي الوظيفة البدائية التي تركز عليها الكاتبة أميرة داود في روايتها التحررية «ليلة واحدة في قصر كليوباترا»، من خلال التركيز على الحواجز النفسية وتوازن العواطف والمشاعر، واستكشاف للصراعات النفسية التي يمر بها الكثيرين طوال حياتهم وتكون بمنزلة ملخص لسنوات خبرتهم.

وقدمت د.رشا كمال للحضور الكاتبة أميرة داوود أخصائية العلاج الشعوري والعلاج بالطاقة الحيوية، وتحدثت د.رشا عن مدى اهتمام الكاتبة أميرة داوود بمجال الصحة النفسية، واهتمامها بالطاقة الحيوية وقوة الاستشفاء الذاتي لجسم الإنسان، من خلال نجاحها في أكثر من 700 جلسة علاج عاطفي ناجحة، وتقديم ورش عمل متعددة حول المخاوف والعلاقات وتأثير الشفاء، ومساعدة عدد كبير من الناس من خلال رصد الطاقة السلبية التي تصدر من الجسد مع القدرة على تصحيحها وتحويلها الى طاقة ايجابية، وساعدت تجاربها وخبراتها الرائعة في هذا المجال العديد من المرضى على النمو عقليا وعاطفيا من خلال التعرف على قيمهم وأدوارهم الفردية في الحياة.

وتحدثت الكاتبة أميرة داوود عن كتابها «ليلة في قصر كليوباترا تستحقي تكوني ملكة» والذي يناقش إدراكنا بقدراتنا وقيمنا والوعي بحدودنا النفسية وإقصاء المشتتات وكيفية الارتقاء بأنفسنا لتحقيق الاتزان والسعادة في حياتنا وتقديم النفع لكل من حولنا بشكل أكثر فاعلية.

كما استخدمت الكاتبة شخصية كيلوباترا كرمز للمرأة المصرية القوية التي تواجه تحديات المجتمع والتي تحارب مخاوفها، وتحقق ذاتها، واتزانها النفسي، والثقة بالنفس، وانعكاس ذلك على نجاحها في دعم الأسرة والمجتمع، ويأتي ذلك وتماشيا مع ما تلقاه المرأة من دعم القيادة السياسية باعتبارها نصف المجتمع وتفعيلا لدورها في التنمية المجتمعية، وتولي المناصب القيادية.

من جانبها، عبرت الكاتبة أميرة داوود عن سعادتها للمشاركة في اللقاء الثقافي الذي نظمه المكتب الثقافي المصري بلندن لتوقيع كتابها «ليلة في قصر كليوباترا»، كما أشادت بالترتيب وتنظيم اللقاء الذي أدارته وأشرفت عليه د.رشا كمال الملحق الثقافي ومدير البعثة التعليمية بالمملكة المتحدة.

شهدت الندوة حضور لفيف من المسؤولين والديبلوماسيين رفيعي المستوى، ونائب القنصل المصري جومانا مراد بالمملكة المتحدة، ورئيس بيت العائلة المصرية، ورئيس الاتحاد العام للمصريين بلندن، وعدد كبير من المتخصصين، وأبناء الجالية المصرية والعربية.