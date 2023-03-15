تبسيط الإجراءات وتوفير كافة الخدمات الالكترونية للتسهيل على المراجعين

الديحاني: فخورون بكوكبة من العاملين تألقوا في توفير الخدمات للمواطنين

عبدالعزيز الفضلي

أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د. حمد العدواني، اهتمام وزارة التربية بتحقيق التحول الرقمي وتقديم الخدمات الالكترونية للمراجعين، منوها إلى أن الوزارة تقدم الكثير من الخدمات الإلكترونية لمتلقي الخدمة بشكل يغنيهم عن المراجعة الشخصية وتكبّد العناء.

جاء ذلك خلال افتتاح صالات المراجعين وتقديم خدمات الكترونية جديدة في الإدارة العامة لمنطقة العاصمة التعليمية، تحت رعاية وحضور وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني ووكيل وزارة التربية بالإنابة والوكيل المساعد للتعليم العام أسامة السلطان والوكلاء المساعدين و قياديي وزارة التربية .

وأوضح الوزير العدواني بتصريح صحافي عقب افتتاحه صالات المراجعين بمنطقة العاصمة التعليمية، أن الوزارة ماضية في تطبيق خططها للتحول الرقمي وتبسيط الاجراءات وتوفير كافة الخدمات الالكترونية للتسهيل على المراجعين وتقديم أفضل الخدمات ، منوها إلى أن التحول الرقمي هو توجه عالمي لاسيما بعد أن عصفت جائحة كورونا بالعالم وتسببت بوقف كافة الخدمات في فترة من الفترات مما يؤكد أهمية توفير البدائل الالكترونية وعدم الاعتماد الكلي على الوسائل التقليدية.

من جانبه قال مدير عام منطقة العاصمة التعليمية منصور الديحاني، ان ادارة المنطقة حريصة على تسهيل وتبسيط الاجراءات وتقديم الخدمات الالكترونية للمراجعين، منوها الى ان افتتاح وزير التربية د. حمد العدواني لصالات المراجعين اليوم ياتي اتساقا مع هذا التوجه نحو التحول الرقمي.

واضاف الديحاني اليوم يعتبر انطلاقة لمواكبة التطور والتقدم والتجديد في منطقة العاصمة التعليمية توفر الخدمات للمراجعين بشكل اكثر سهولة ومرونة وفي مكانا رحب واسع يتسع للجميع، لافتا الى ان المسؤولية التربوية تحتم علينا بما لا يدع مجالا للشك والريب ان خدمة المراجعين والمواطنين تعتبر واجب وظيفي في ظل طفرة تكنولوجية يشهدها العالم.

وذكر نحن في تعليمية العاصمة نعمل بجهود كل العاملين على توفير الخدمات بأقل وقت وبشكل يتماشى مع سرعة الزمن والتحدي ولا تقتصر الخدمة على اولياء الامور وابناءنا الطلبة وانما تشمل الخدمات كل الموظفين والعاملين بمنطقة العاصمة من معلمين واداريين وفنيين.

وأشار الى "اننا اليوم ومع انطلاق مسيرة تعلمية زاخرة بدأت بالعاصمة نسعى جاهدين لمواكبة التطور في توفير الخدمات سواء الاونلاين او الحضور الى المنطقة التعليمية بشكل منظم يجعلنا فخورين بكوكبة من العاملين كان لهم جهدا متألقا ومميزا في توفير الخدمات التي يحتاجها المواطن بالمنطقة ضمن رؤى وخطة التنمية التي تنتجهها وزارة التربية لافتا الى ان اعمال منطقة العاصمة لا تتوقف في خدمة المراجعين بل انها تحمل تعزيز روح الابداع والتميز التكنولوجي وغرس ثقافة التعلم الالكتروني وتسخير المنظومة الالكترونية لخدمة الجميع.