عبدالكريم العبدالله

أعلن استشاري جراحة الحروق والتجميل د.هشام بورزق عن انطلاق مؤتمر رابطة الكويت لجراحي التجميل والجمعية الدولية لجراحة التجميل يوم الخميس الموافق 16 مارس تحت رعاية وحضور وزير الصحة د.أحمد العوضي في مركز جابر الثقافي الساعة 9.30 صباحا ولمدة 3 أيام.

وذكر بورزق في تصريح صحافي أن هذا المؤتمر يضم نخبة من المحاضرين المتميزين من مختلف أنحاء العالم، مبينا أن هناك تعاونا بين رابطة التجميل الكويتية والجمعية الدولية لجراحة التجميل في تنظيم هذا المؤتمر الأول من نوعه.

ولفت إلى أن الهدف من ذلك هو تبادل الخبرات والتعرف على أحدث التقنيات الحديثة والعمليات الجراحية التجميلية المختلفة للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمرضى.