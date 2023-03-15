التقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله، في ديوان عام الوزارة، مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني وليد كمال جنبلاط بمناسبة زيارته إلى الكويت، حيث تم خلال اللقاء استعراض ما يربط الكويت بالجمهورية اللبنانية الشقيقة من وشائج عميقة وراسخة وعلاقة تاريخية متينة ومتميزة على كل المستويات، كما تمت مناقشة آخر التطورات والمستجدات على الساحة اللبنانية.



كما التقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله في ديوان عام الوزارة مع رئيس المنظمة العربية للسياحة د.بندر بن فهد الفهيد وذلك بمناسبة زيارته للبلاد، حيث تم خلال اللقاء بحث أطر تعزيز التعاون المشترك نحو تطوير المقاصد السياحية العربية والفرص الواعدة في الكويت وترجمة قرارات المجلس الوزاري العربي إلى سياسات وخطط للنهوض بصناعة السياحة في الدول العربية دعما وتعزيزا لمسيرة العمل المشترك.



وقدم د.بندر الفهيد في ختام اللقاء إهداء متمثلا بقطعة تاريخية من كسوة الكعبة المشرفة إلى وزير الخارجية، مستعرضا تاريخ القطعة ودلالاتها المخطوطة على وشاحها.