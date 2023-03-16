

هوت أسعار النفط بأكثر من 5% لتصل لأدنى مستوى في أكثر من عام إذ تسبب قلق يتعلق بوضع بنك كريدي سويس المالي في مخاوف في الأسواق العالمية وفاق أثر آمال تعافي الطلب الصيني على النفط.



ودفعت خسائر سهم بنك كريدي سويس بنحو 30%، وسط مخاوف من توسع أزمة البنوك عالميا الأسهم الأوروبية لتكبد خسائر أوسع نطاقا.



وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 3.53 دولارات أو 4.6%، إلى 73.92 دولارا للبرميل بحلول الساعة 14:53 بتوقيت غرينتش. كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3.46 دولارات، أو 4.9%، عند 67.87 دولارا للبرميل.



ووصل الخامان بذلك لأدنى مستوى منذ ديسمبر 2021، ليواصلا خسائرهما التي يتكبدانها على مدى ثلاثة أيام متتالية.



كما صعد الدولار مقابل سلة من العملات مما جعل شراء النفط المقوم بالدولار أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى.



وارتفعت أسعار النفط في وقت سابق بفضل أرقام أظهرت انتعاش النشاط الاقتصادي الصيني في أول شهرين من عام 2023 بعد إنهاء القيود الصارمة لاحتواء «كوفيد-19».



وارتفعت مخزونات الخام الأميركية 1.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في العاشر من مارس مسجلة 480.1 مليون برميل مقارنة مع توقعات للمحليين في استطلاع لوكالة «رويترز» بارتفاع قدره 1.2 مليون برميل.



وخسر خاما القياس أكثر من 4%، أمس الثلاثاء ليسجلا أدنى مستوياتهما في ثلاثة أشهر بضغط من مخاوف من أن يؤدي انهيار بنك «سيليكون فالي» وبنك أميركي آخر إلى أزمة مالية من شأنها أن تؤثر على الطلب على الوقود.



وقدم التقرير الشهري لوكالة الطاقة الدولية دعما من خلال التوقع بزيادة الطلب الصيني على النفط، بعد يوم من رفع منظمة «أوپيك» لتوقعاتها المتعلقة بنمو الطلب الصيني لعام 2023.