أعلنت جمعية النجاة الخيرية الاستعداد لاستقبال شهر رمضان الكريم عبر تنفيذ خطة لحملاتها بهدف إفطار مليون صائم في البلاد إلى جانب 25 دولة أخرى.



وقال مدير عام الجمعية محمد الأنصاري لـ «كونا» إن الجمعية انتهت من وضع خطة تشمل تنفيذ مجموعة مشاريع رمضانية تسعى من خلالها إلى ديمومة العمل الإنساني في الكويت.



وأضاف الأنصاري ان من بين المشاريع الداخلية مشروع (الزكاة) لتحسين الظروف المعيشية لآلاف المستفيدين إلى جانب توزيع المساعدات المالية الشهرية والمستقطعة للأسر وتوزيع السلال الرمضانية والمستلزمات الأساسية المنزلية والكهربائية.



وأوضح أنه خلال الشهر الفضيل سيتم إطلاق حملة «أبشروا بالخير» والخاصة بسداد إيجارات الأسر المتعففة إلى جانب مشروع دعم حلقات القرآن الكريم والتي تضم 30 حلقة قرآنية، مضيفا ان إدارة (ورتل) لشؤون القرآن قد أجازت ما يتجاوز 110 حفاظ وحافظات للقرآن.



وأضاف ان المشاريع الخارجية الرمضانية ستتضمن حملات لإجراء العمليات الجراحية للعيون وحفر الآبار إلى جانب المشاريع الإغاثية والتنموية ومساعدة طلاب العلم وكفالتهم وبناء المنشآت التعليمية ودور العبادة ومراكز إيواء المسنين.