تعقد المنظمة العالمية للعلوم والتكنولوجيا (ملست) آسيا المؤتمر العلمي الثاني للطلاب المتفوقين بالكويت تحت شعار «نحو المعالي أرتقي بتفوقي» مايو المقبل بمشاركة 96 طالبا وطالبة من المتفوقين في مجالات العلوم الأربعة (الكيمياء ـ الفيزياء ـ الاحياء ـ الجيولوجيا).



وقال نائب رئيس المنظمة ورئيس مكتبها الاقليمي (ملست آسيا) عدنان المير بمناسبة بدء الاستعدادات للدورات التدريبية المصاحبة للمؤتمر.



وأكد المير أن المؤتمرات العلمية التي تهتم بشريحة المتفوقين والموهوبين تعد من أهم البرامج العلمية التي يقدمها مكتب المنظمة إذ تتلاقى فيها الأفكار للوصول إلى نتاج علمي متقدم واستثمار طاقة الطلاب المتفوقين للنهوض بالوطن وتطويره.



وأوضح أن المؤتمر الذي سيقام أول مايو المقبل يشهد مشاركة 96 طالبا وطالبة من الصف الـ11 المتفوقين في المواد العلمية على أن يسبق المؤتمر حلقات نقاشية للطلاب المتفوقين إلى جانب ورش عمر ومحاضرات لتعزيز تفوقهم العلمي وتنمية ثقافة البحث العلمي لديهم.



وأضاف أن مكتب المنظمة في الكويت يعمل بالتعاون مع التوجيه العام للعلوم في وزارة التربية لتقديم برامج وفعاليات وأنشطة من شأنها أن تنمي مهارات التفوق والإبداع لشريحة المتفوقين.



وأشار إلى أن الهدف العام لمثل هذه المؤتمرات هو تحقيق المنافسة بين الطلاب المتفوقين ونشر الثقافة العلمية وتنمية مواهبهم العلمية لمساعدتهم على تحقيق أهدافهم المستقبلية.



وبين أن محاور المؤتمر الذي سيقام على مدى أربعة أيام تتناول عدة مواضيع منها الفرص المتاحة للطالب المتفوق والمعوقات التي تواجهه إلى جانب كيفية تنمية الثقافة العلمية والمهارات التي يحتاجها الطالب والعوامل التي تسهم في استمرار مستواه العلمي.



وقال إنه خلال الفترة المقبلة سيتم عقد حلقات نقاشية للطلاب ضمن فعاليات المؤتمر وذلك في سبيل تعزيز طرق الاتصال بين الطلاب وتبادل الآراء والخبرات على أن يخصص كل يوم مجال معين من المجالات العلمية.