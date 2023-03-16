شاركت جامعة الكويت في الاجتماع الـ 28 للجنة عمداء عمادات وكليات ومراكز خدمة المجتمع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي استضافته دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بجامعة الإمارات العربية المتحدة يوم الخميس الموافق 9 الجاري، بواقع جلستين تضمنتا موضوعات عدة كان أهمها تحديث المحتوى الرقمي لصفحات موقع اللجنة الإلكتروني على شبكة الإنترنت وفتح باب التشجيع للقيام بزيارات على مستوى الأعضاء بشكل دوري لعمادات خدمة المجتمع بجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.



كما ناقش الاجتماع التوصية الواردة من لجنة رؤساء ومديري جامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المتضمنة تكليف لجنة عمداء عمادات وكليات ومراكز خدمة المجتمع بجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول المجلس باستحداث برنامج للعمل التطوعي الطلابي الخليجي المشترك كما ورد في خطتها الإستراتيجية.