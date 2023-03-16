اختتمت اليوم الأربعاء فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر البحث العلمي لجامعة الكويت 2023 «الربط بين المجالات العلمية: الابتكار والاستدامة» والذي عقد في المركز الثقافي بمدينة صباح السالم الجامعية، تحت رعاية وحضور مدير جامعة الكويت بالإنابة د.فهد الرشيدي، بتنظيم قطاع الأبحاث وبدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.



وتم خلال المؤتمر عرض الملصقات العلمية بما مجموعه 275 ملصقا علميا، والتي ناقشت مختلف القضايا المعاصرة ذات الأهمية العلمية والاجتماعية والوطنية، مما يعكس الاهتمامات البحثية للمجتمع الأكاديمي في الكليات المشاركة.



وقد شهد هذا العام المشاركة السنوية المتميزة لباحثي معهد الكويت للأبحاث العلمية ومشاركة باحثين من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، والرئاسة العامة للحرس الوطني، وشركة نفط الكويت، والهيئة العامة للبيئة إلى جانب أعضاء الهيئة الأكاديمية، والهيئة الأكاديمية المساندة، وطلبة الدراسات العليا من مختلف الكليات والتخصصات في جامعة الكويت.



وتضمن المؤتمر خلال يوميه الأول والثاني مجموعة من الندوات والمحاضرات وورش العمل التي تخدم المجتمع الأكاديمي وتعمل على تعزيز قدراته العلمية وتوسعة آفاقه الفكرية منها، حيث عقدت اليوم الحلقة النقاشية الأولى بعنوان: ربط البحث بالتطوير والاستدامة «رؤية كويت 2035».



وترأس الحلقة د.عادل الوقيان من كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت، وتحدث فيها د.بدر الهاشل من كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت، ود.عبدالحميد حسني من معهد الكويت للأبحاث العلمية، وعلي الخالد من البنك المركزي، وعبدالله بوقماشة من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.



كما أجري لقاء مع رؤساء تحرير مجلات النشر العلمي ترأسه د.عبدالله سلطان مساعد نائب مدير الجامعة لتمويل وتنفيذ الأبحاث بجامعة الكويت.



أما الحلقة النقاشية الثانية فكانت بعنوان «اتجاهات وتحديات النشر الأكاديمي»، وترأست الحلقة د.مها السجاري من كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت، وتحدث فيها د.إسماعيل خليل وراد من جامعة النجاح الوطنية في فلسطين، ود.عثمان الخضر القائم بأعمال نائب مدير الجامعة للأبحاث بجامعة الكويت، ود.علي محجوب من كلية العلوم بجامعة الكويت، ود.هبة الحسيني من كلية الطب بجامعة الكويت.



أما الحلقة النقاشية الثالثة فكانت بعنوان «تشجيع الأبحاث البينية»، وترأست الحلقة د.مشاعل الحملي من كلية الآداب بجامعة الكويت، وتحدث فيها د.إيمان الشرهان من كلية الآداب بجامعة الكويت، ود.ياسر عبدالرحيم من كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت، ود.عبدالله الشمري من كلية العلوم بجامعة الكويت، ود.علي شعيب من كلية الطب بجامعة الكويت.



أما الحلقة النقاشية الأخيرة فكانت بعنوان «معايير اختيار المجلات العلمية»، وترأس الحلقة د.هيثم لبابيدي من كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت، وتحدث فيها د.إسماعيل خليل وراد من جامعة النجاح الوطنية من فلسطين، ود.يعقوب الكندري من كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت، ود.علي الكندري من كلية التربية بجامعة الكويت.